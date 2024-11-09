Капризов вернулся на первое место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов вновь возглавил список лучших бомбардиров НХЛ в сезоне-2024/25.
9 ноября в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (5:2) 27-летний россиянин забил два гола и сделал результативную передачу. Теперь на его счету 27 (9+18) очков.
На втором месте в списке лучших бомбардиров располагается форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, у которого 25 (6+19) очков. Тройку замыкает российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров (11 голов и 12 результативных передач).
Список лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2024/25:
1. Кирилл Капризов («Миннесота») — 27 (9+18)
2. Натан Маккиннон («Колорадо») — 25 (6+19)
3. Никита Кучеров («Тампа») — 23 (11+12)
4. Кэйл Макар («Колорадо») — 23 (5+18)
5. Сэм Райнхарт («Флорида») — 22 (11+11)
6. Мартин Нечас («Каролина») — 21 (7+14)
7. Марк Стоун («Вегас») — 21 (6+15)
8. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 19 (9+10)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|12
|10
|2
|20
|2
|Нью-Джерси
|16
|9
|7
|20
|3
|Вашингтон
|13
|9
|4
|18
|4
|Рейнджерс
|12
|8
|4
|17
|5
|Айлендерс
|14
|6
|8
|14
|6
|Питтсбург
|16
|6
|10
|14
|7
|Коламбус
|12
|5
|7
|12
|8
|Филадельфия
|14
|5
|9
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|14
|10
|4
|21
|2
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|3
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|4
|Бостон
|15
|7
|8
|15
|5
|Детройт
|13
|6
|7
|13
|6
|Баффало
|14
|6
|8
|13
|7
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|8
|Монреаль
|14
|4
|10
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|14
|13
|1
|26
|2
|Миннесота
|14
|10
|4
|22
|3
|Даллас
|12
|8
|4
|16
|4
|Юта
|14
|6
|8
|15
|5
|Сент-Луис
|14
|7
|7
|14
|6
|Колорадо
|14
|6
|8
|12
|7
|Чикаго
|15
|5
|10
|11
|8
|Нэшвилл
|14
|4
|10
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|9
|5
|20
|2
|Лос-Анджелес
|15
|8
|7
|19
|3
|Ванкувер
|12
|7
|5
|17
|4
|Калгари
|14
|7
|7
|16
|5
|Эдмонтон
|14
|6
|8
|13
|6
|Сиэтл
|15
|6
|9
|13
|7
|Анахайм
|13
|4
|9
|10
|8
|Сан-Хосе
|15
|4
|11
|10
|9.11
|03:00
|
Торонто – Детройт
|3 : 1
|9.11
|03:30
|
Вашингтон – Питтсбург
|2 : 4
|9.11
|06:00
|
Сиэтл – Вегас
|4 : 3 ОТ
|9.11
|06:00
|
Анахайм – Миннесота
|2 : 5
|9.11
|21:00
|
Баффало – Калгари
|- : -
|9.11
|23:00
|
Виннипег – Даллас
|- : -