Капризов вернулся на первое место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов вновь возглавил список лучших бомбардиров НХЛ в сезоне-2024/25.

9 ноября в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (5:2) 27-летний россиянин забил два гола и сделал результативную передачу. Теперь на его счету 27 (9+18) очков.

На втором месте в списке лучших бомбардиров располагается форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, у которого 25 (6+19) очков. Тройку замыкает российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров (11 голов и 12 результативных передач).

Список лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2024/25:

1. Кирилл Капризов («Миннесота») — 27 (9+18)

2. Натан Маккиннон («Колорадо») — 25 (6+19)

3. Никита Кучеров («Тампа») — 23 (11+12)

4. Кэйл Макар («Колорадо») — 23 (5+18)

5. Сэм Райнхарт («Флорида») — 22 (11+11)

6. Мартин Нечас («Каролина») — 21 (7+14)

7. Марк Стоун («Вегас») — 21 (6+15)

8. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 19 (9+10)