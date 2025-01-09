Список лучших бомбардиров НХЛ на 9 января: Маккиннон сохраняет первую строчку, Кучеров — пятую

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон сохраняет первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ сезона-2024/25 после игрового дня регулярного чемпионата 9 января.

По итогам 42 матчей на счету 29-летнего канадца 14 голов и 52 результативные передачи. Лучшим среди российских хоккеистов в гонке бомбардиров остается Никита Кучеров из «Тампы» — 5-я позиция. На его счету 56 (17+39) очков в 36 играх. В топ-10 также входит россиянин Кирилл Капризов, занимающий 9-ю строчку. В 34 матчах сезона он отметился 23 голами и 27 голевыми пасами.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 9 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 66 (14+52) очков в 42 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 59 (29+30) очков в 40 матчах

3. Микко Рантанен («Колорадо») — 58 (24+34) очков в 42 матчах

4. Митчелл Марнер («Торонто») — 58 (14+44) очков в 42 матчах

5. Никита Кучеров («Тампа») — 56 (17+39) очков в 36 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 55 (16+39) очков в 37 матчах