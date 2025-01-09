Список лучших бомбардиров НХЛ на 9 января: Маккиннон сохраняет первую строчку, Кучеров — пятую
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон сохраняет первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ сезона-2024/25 после игрового дня регулярного чемпионата 9 января.
По итогам 42 матчей на счету 29-летнего канадца 14 голов и 52 результативные передачи. Лучшим среди российских хоккеистов в гонке бомбардиров остается Никита Кучеров из «Тампы» — 5-я позиция. На его счету 56 (17+39) очков в 36 играх. В топ-10 также входит россиянин Кирилл Капризов, занимающий 9-ю строчку. В 34 матчах сезона он отметился 23 голами и 27 голевыми пасами.
Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 9 января:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 66 (14+52) очков в 42 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 59 (29+30) очков в 40 матчах
3. Микко Рантанен («Колорадо») — 58 (24+34) очков в 42 матчах
4. Митчелл Марнер («Торонто») — 58 (14+44) очков в 42 матчах
5. Никита Кучеров («Тампа») — 56 (17+39) очков в 36 матчах
6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 55 (16+39) очков в 37 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|41
|27
|14
|58
|2
|Нью-Джерси
|43
|25
|18
|53
|3
|Каролина
|41
|24
|17
|50
|4
|Коламбус
|41
|18
|23
|42
|5
|Питтсбург
|42
|17
|25
|42
|6
|Филадельфия
|41
|17
|24
|39
|7
|Рейнджерс
|40
|18
|22
|38
|8
|Айлендерс
|40
|15
|25
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|42
|27
|15
|56
|2
|Флорида
|42
|25
|17
|52
|3
|Бостон
|43
|20
|23
|45
|4
|Тампа-Бэй
|38
|21
|17
|44
|5
|Оттава
|39
|19
|20
|41
|6
|Монреаль
|40
|19
|21
|41
|7
|Детройт
|40
|18
|22
|40
|8
|Баффало
|41
|15
|26
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|58
|2
|Миннесота
|41
|26
|15
|56
|3
|Даллас
|39
|25
|14
|51
|4
|Колорадо
|42
|25
|17
|51
|5
|Сент-Луис
|42
|19
|23
|42
|6
|Юта
|40
|17
|23
|41
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|41
|14
|27
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|28
|12
|59
|2
|Эдмонтон
|40
|25
|15
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|4
|Ванкувер
|40
|18
|22
|46
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|40
|17
|23
|39
|7
|Сиэтл
|41
|17
|24
|37
|8
|Сан-Хосе
|43
|13
|30
|32
|9.01
|03:30
|
Вашингтон – Ванкувер
|2 : 1 ОТ
|9.01
|03:30
|
Чикаго – Колорадо
|3 : 1
|9.01
|06:00
|
Юта – Флорида
|1 : 4
|9.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|- : -