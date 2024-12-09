Список лучших бомбардиров НХЛ на 9 декабря: Капризов удерживает лидерство

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов продолжает возглавлять гонку бомбардиров в НХЛ.

За 26 матчей 27-летний форвард набрал 42 (17+25) очка.

Второе место сохранил за собой нападающий «Каролины» Мартин Нечас, на счету которого также 42 (14+28) очка в 27 встречах. На третьем месте остается форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон с 41 (9+32) очком.