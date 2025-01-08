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Сегодня, 09:52

Список лучших бомбардиров НХЛ на 8 января: Кучеров сократил отставание от лидеров

Даниил Аршавский
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Российский нападающий «Тампы-Бэй» Нэйтан Маккиннон отметился результативной передачей в матче с «Каролиной» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Форвард набрал 56-е (17+39) очко в этом сезоне и занимает 5-е место в гонке бомбардиров. Лидерство удерживает нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон с 66 (14+52) очками на втором месте идет форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль — 59 (29+30) очков, третье место занимает нападающий «Колорадо» Микко Рантанен — 58 (24+24) очков.

В топ-10 также входит форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов — 50 (23+27) очков.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 8 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 66 (14+52) очков в 41 матче

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 59 (29+30) очков в 40 матчах

3. Микко Рантанен («Колорадо») — 58 (24+34) очков в 41 матче

4. Митчелл Марнер («Торонто») — 58 (14+44) очков в 42 матче

5. Никита Кучеров («Тампа») — 56 (17+39) очков в 36 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 55 (16+39) очков в 37 матчах

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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 40 26 14 56
2 Нью-Джерси 43 25 18 53
3 Каролина 41 24 17 50
4 Коламбус 41 18 23 42
5 Питтсбург 42 17 25 42
6 Филадельфия 41 17 24 39
7 Рейнджерс 40 18 22 38
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 42 27 15 56
2 Флорида 41 24 17 50
3 Бостон 43 20 23 45
4 Тампа-Бэй 38 21 17 44
5 Оттава 39 19 20 41
6 Монреаль 40 19 21 41
7 Детройт 40 18 22 40
8 Баффало 41 15 26 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 58
2 Миннесота 41 26 15 56
3 Даллас 39 25 14 51
4 Колорадо 41 25 16 51
5 Сент-Луис 42 19 23 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 40 13 27 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 28 12 59
2 Эдмонтон 40 25 15 53
3 Лос-Анджелес 38 23 15 51
4 Ванкувер 39 18 21 45
5 Калгари 40 19 21 45
6 Анахайм 40 17 23 39
7 Сиэтл 41 17 24 37
8 Сан-Хосе 43 13 30 32
Результаты / календарь
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8.01 03:00
Филадельфия – Торонто
 2 : 3
8.01 03:00
Питтсбург – Коламбус
 3 : 4 Б
8.01 03:00
Рейнджерс – Даллас
 4 : 5 ОТ
8.01 03:00
Бостон – Эдмонтон
 0 : 4
8.01 03:00
Детройт – Оттава
 3 : 2 ОТ
8.01 03:00
Тампа-Бэй – Каролина
 3 : 2
8.01 04:00
Виннипег – Нэшвилл
 5 : 2
8.01 04:00
Миннесота – Сент-Луис
 6 : 4
8.01 06:00
Анахайм – Калгари
 2 : 3 ОТ
8.01 06:30
Сан-Хосе – Вегас
 2 : 4
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