Список лучших бомбардиров НХЛ на 8 января: Кучеров сократил отставание от лидеров

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Нэйтан Маккиннон отметился результативной передачей в матче с «Каролиной» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Форвард набрал 56-е (17+39) очко в этом сезоне и занимает 5-е место в гонке бомбардиров. Лидерство удерживает нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон с 66 (14+52) очками на втором месте идет форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль — 59 (29+30) очков, третье место занимает нападающий «Колорадо» Микко Рантанен — 58 (24+24) очков.

В топ-10 также входит форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов — 50 (23+27) очков.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 8 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 66 (14+52) очков в 41 матче

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 59 (29+30) очков в 40 матчах

3. Микко Рантанен («Колорадо») — 58 (24+34) очков в 41 матче

4. Митчелл Марнер («Торонто») — 58 (14+44) очков в 42 матче

5. Никита Кучеров («Тампа») — 56 (17+39) очков в 36 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 55 (16+39) очков в 37 матчах