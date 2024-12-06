Список лучших бомбардиров НХЛ на 6 декабря: Нечас и Маккиннон сместили Капризова с первого места

Форвард «Каролины» Мартин Нечас возглавил гонку бомбардиров НХЛ сезона-2024/25.

В матче против «Колорадо» (5:3) 25-летний чех забил гол, сделал результативную передачу и с 41 (14+27) очком в 26 матчах расположился на первой строчке по набранным очкам. На втором месте форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, у которого 40 (9+31) очков.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов занимает третье место в гонке бомбардиров, набрав 39 (16+23) очков в 24 матчах.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 34 (12+22) очка в 22 матчах и занимает десятое место в гонке бомбардиров.