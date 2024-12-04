Список лучших бомбардиров НХЛ на 4 декабря: Капризов остается на первом месте

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов продолжает лидировать в гонке бомбардиров в НХЛ.

4 декабря 27-летний форвард набрал 1 (1+0) очко в матче против «Ванкувера» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. В активе Капризова 39 (16+23) очков в 24 матчах лиги.

Аналогичное количество очков у нападающих «Колорадо» Нэйтана Маккиннона (13+26 в 25 играх) и «Каролины» Мартина Нечаса (9+30 в 26 встречах). Эти хоккеисты занимают 2-е и 3-е места.

На четвертой строчке с 36 (8+28) очками в 26 матчах расположился форвард «Вегаса» Джек Айкел. Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен, набрал 35 (15+20) очков за 26 игр и идет 5-м.