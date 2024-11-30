Список лучших бомбардиров НХЛ на 30 ноября: Капризов остался на втором месте
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов остается на втором месте в гонке бомбардиров НХЛ.
30 ноября 27-летний Капризов отметился результативной передачей в матче «Миннесоты» с «Чикаго» (3:2). В активе россиянина теперь 36 (14+22) очков в 22 играх.
Капризова опережает только форвард «Каролины» Мартин Нечас — 37 (12+25 очков). Чех не набрал результативных баллов в матче с «Флоридой» (3:6). Также россиянина в гонке бомбардиров с 36 очками догнал нападающий «Вегаса» Джек Айкел (8+28), отличившийся двумя голевыми передачами в игре с «Виннипегом» (4:3).
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров с 34 (12+22) очками делит пятое место в списке лучших бомбардиров с форвардом «Вашингтона» Диланом Строумом (8+26). Четвертым идет Нэйтан Маккинон из «Колорадо» — 35 (7+28) очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|26
|16
|10
|34
|2
|Каролина
|23
|16
|7
|33
|3
|Вашингтон
|23
|16
|7
|33
|4
|Рейнджерс
|22
|12
|10
|25
|5
|Филадельфия
|24
|11
|13
|25
|6
|Коламбус
|22
|10
|12
|23
|7
|Айлендерс
|24
|8
|16
|22
|8
|Питтсбург
|25
|9
|16
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|24
|14
|10
|29
|2
|Торонто
|22
|13
|9
|28
|3
|Тампа-Бэй
|22
|12
|10
|26
|4
|Бостон
|25
|11
|14
|25
|5
|Баффало
|23
|11
|12
|24
|6
|Детройт
|23
|10
|13
|22
|7
|Оттава
|22
|10
|12
|21
|8
|Монреаль
|22
|8
|14
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|24
|18
|6
|36
|2
|Миннесота
|23
|15
|8
|34
|3
|Даллас
|22
|14
|8
|28
|4
|Колорадо
|24
|13
|11
|26
|5
|Сент-Луис
|24
|11
|13
|23
|6
|Юта
|23
|9
|14
|22
|7
|Нэшвилл
|24
|7
|17
|19
|8
|Чикаго
|23
|8
|15
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|15
|9
|33
|2
|Лос-Анджелес
|24
|13
|11
|29
|3
|Калгари
|24
|12
|12
|28
|4
|Ванкувер
|22
|12
|10
|27
|5
|Эдмонтон
|23
|12
|11
|26
|6
|Сиэтл
|24
|11
|13
|23
|7
|Анахайм
|22
|9
|13
|21
|8
|Сан-Хосе
|26
|8
|18
|21
|30.11
|02:30
|
Бостон – Питтсбург
|1 : 2
|30.11
|04:30
|
Вегас – Виннипег
|4 : 3
|30.11
|05:00
|
Юта – Эдмонтон
|3 : 4 ОТ
|30.11
|05:00
|
Даллас – Колорадо
|5 : 3
|30.11
|21:00
|
Рейнджерс – Монреаль
|- : -