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Сегодня, 09:40

Список лучших бомбардиров НХЛ на 30 декабря: Кучеров и Драйзайтль обошли Рантанена

Даниил Аршавский
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил свою 17 шайбу в сезоне на 39-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (2:5).

Таким образом, на счету 31-летнего россиянина 54 (17+37) очка. Он занимает 3-е место в рейтинге лучших бомбардиров лиги, уступая одно очко форварду «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю, набравшему 55 (26+29) очков в 36 матчах, и 6 очков — нападающему «Колорадо» Нэйтану Маккиннону, на счету которого 60 очков в 37 играх.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 29 декабря:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 60 (14+46) очков в 37 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 55 (26+29) очков в 36 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 54 (17+37) очка в 32 матчах

4. Микко Рантанен («Колорадо») — 53 (20+33) очка в 37 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 52 (15+37) очков в 33 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 50 (23+27) очков в 34 матчах

7. Митч Марнер («Торонто») — 50 (13+37) очков в 37 матчах

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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 39 24 15 51
2 Вашингтон 36 24 12 50
3 Каролина 36 22 14 45
4 Питтсбург 38 17 21 39
5 Коламбус 37 15 22 36
6 Филадельфия 37 16 21 36
7 Айлендерс 37 14 23 35
8 Рейнджерс 35 16 19 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 37 22 15 46
2 Флорида 37 22 15 46
3 Бостон 38 20 18 44
4 Тампа-Бэй 34 20 14 42
5 Оттава 36 19 17 40
6 Монреаль 36 16 20 35
7 Детройт 36 14 22 32
8 Баффало 37 14 23 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 37 26 11 53
2 Миннесота 37 22 15 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 35 21 14 43
5 Юта 35 16 19 38
6 Сент-Луис 38 17 21 38
7 Нэшвилл 36 11 25 29
8 Чикаго 37 12 25 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 36 25 11 53
2 Лос-Анджелес 36 21 15 47
3 Эдмонтон 36 21 15 45
4 Ванкувер 35 17 18 42
5 Калгари 36 17 19 41
6 Сиэтл 37 16 21 34
7 Анахайм 35 14 21 32
8 Сан-Хосе 39 11 28 28
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30.12 00:00
Анахайм – Эдмонтон
 5 : 3
30.12 01:00
Тампа-Бэй – Монреаль
 2 : 5
30.12 01:00
Детройт – Вашингтон
 4 : 2
30.12 01:30
Питтсбург – Айлендерс
3 : 2
30.12 04:00
Вегас – Калгари
 3 : 0
30.12 04:00
Миннесота – Оттава
 1 : 3
30.12 04:30
Чикаго – Даллас
 1 : 5
30.12 05:00
Лос-Анджелес – Филадельфия
 5 : 4
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