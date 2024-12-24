Список лучших бомбардиров НХЛ на 24 декабря: Кучеров и Капризов набрали по 50 очков

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:3).

Теперь на счету 27-летнего россиянина 50 (23+27) очков в 34 матчах. Он делит четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона с нападающим «Тампы» Никитой Кучеровым, который забил 15 голов и сделал 35 результативных передач.

Лидерство остается за форвардом «Колорадо» Нэйтаном Маккинноном, у которого 57 (14+43) очков.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 24 декабря:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 57 (14+43) очков в 36 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 52 (24+28) очков в 34 матчах

3. Микко Рантанен («Колорадо») — 52 (19+33) очков в 36 матчах

4. Никита Кучеров («Тампа») — 50 (15+35) очков в 30 матчах

4. Кирилл Капризов («Миннесота») — 50 (23+27) очков в 34 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 49 (15+34) очков в 31 матче

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 47 (21+26) очков в 36 матчах

8. Митч Марнер («Торонто») — 46 (10+36) очков в 35 матчах