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Сегодня, 09:35

Список лучших бомбардиров НХЛ на 22 декабря: Драйзайтль сократил отставание от Маккиннона до четырех очков

Даниил Аршавский
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Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (3:2).

Таким образом, 29-летний немец набрал 51 (24+27) очко в 33 матчах и сократил отставание от лидера списка, форварда «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, на счету которого 55 (14+41) очков в 35 матчах.

На третьей строчке расположился форвард «Колорадо» Микко Рантанен с 50 (19+31) очками.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 21 декабря

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 55 (13+41) очков в 35 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 51 (24+27) очков в 33 матчах

3. Микко Рантанен («Колорадо») — 50 (19+31) очков в 35 матчах

4. Никита Кучеров («Тампа») — 49 (14+35) очков в 28 матчах

4. Кирилл Капризов («Миннесота») — 49 (22+27) очков в 33 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 45 (15+30) очков в 30 матчах

7. Митч Марнер («Торонто») — 45 (10+35) очков в 34 матчах

Леон Драйзайтль
Митч Марнер
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 36 22 14 47
2 Вашингтон 32 22 10 46
3 Каролина 32 20 12 41
4 Питтсбург 35 15 20 35
5 Филадельфия 34 15 19 34
6 Рейнджерс 32 16 16 33
7 Айлендерс 34 13 21 33
8 Коламбус 34 13 21 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 34 21 13 44
2 Флорида 34 21 13 44
3 Бостон 35 18 17 40
4 Тампа-Бэй 30 18 12 38
5 Оттава 33 18 15 38
6 Монреаль 33 14 19 31
7 Детройт 33 13 20 30
8 Баффало 34 11 23 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 35 24 11 49
2 Миннесота 34 20 14 44
3 Колорадо 35 20 15 40
4 Даллас 32 19 13 38
5 Юта 32 16 16 37
6 Сент-Луис 35 15 20 34
7 Нэшвилл 34 10 24 27
8 Чикаго 34 12 22 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 22 11 47
2 Лос-Анджелес 33 19 14 43
3 Эдмонтон 33 20 13 42
4 Ванкувер 33 16 17 39
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 35 15 20 32
7 Анахайм 31 12 19 28
8 Сан-Хосе 36 11 25 28
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30.12
22.12 00:00
Калгари – Чикаго
 6 : 4
22.12 00:00
Эдмонтон – Сан-Хосе
 3 : 2 ОТ
22.12 03:00
Торонто – Айлендерс
3 : 6
22.12 03:00
Филадельфия – Коламбус
 5 : 4 ОТ
22.12 03:00
Виннипег – Миннесота
 5 : 0
22.12 03:00
Бостон – Баффало
 3 : 1
22.12 03:00
Монреаль – Детройт
 5 : 1
22.12 03:00
Нью-Джерси – Питтсбург
 3 : 0
22.12 06:00
Вегас – Сиэтл
 6 : 2
22.12 06:00
Ванкувер – Оттава
 4 : 5 ОТ
22.12 20:30
Рейнджерс – Каролина
 - : -
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