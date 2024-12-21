Список лучших бомбардиров НХЛ на 21 декабря: Капризов и Кучеров делят четвертую строчку
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (1:2).
Таким образом, 27-летний россиянин набрал 49 (22+27) очков в 32 матчах и сравнялся с нападающим «Тампы» Никитой Кучеровым, который с 49 (14+35) очками занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона.
Лидирует в списке форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, который в 35 матчах набрал 55 (14+41) очков. Второе место с 50 очками делят нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (23+27) и форвард «Колорадо» Микко Рантанен (19+31).
Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 21 декабря
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 55 (13+41) очков в 35 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 50 (23+27) очков в 32 матчах
2. Микко Рантанен («Колорадо») — 50 (19+31) очков в 35 матчах
4. Никита Кучеров («Тампа») — 49 (14+35) очков в 28 матчах
4. Кирилл Капризов («Миннесота») — 49 (22+27) очков в 32 матчах
6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 45 (15+30) очков в 29 матчах
7. Мартин Нечас («Каролина») — 44 (14+30) очка в 32 матчах
7. Митч Марнер («Торонто») — 44 (10+34) очка в 33 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|32
|22
|10
|46
|2
|Нью-Джерси
|35
|21
|14
|45
|3
|Каролина
|32
|20
|12
|41
|4
|Питтсбург
|34
|15
|19
|35
|5
|Рейнджерс
|32
|16
|16
|33
|6
|Филадельфия
|33
|14
|19
|32
|7
|Коламбус
|33
|13
|20
|31
|8
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|33
|21
|12
|44
|2
|Флорида
|34
|21
|13
|44
|3
|Тампа-Бэй
|30
|18
|12
|38
|4
|Бостон
|34
|17
|17
|38
|5
|Оттава
|32
|17
|15
|36
|6
|Детройт
|32
|13
|19
|30
|7
|Монреаль
|32
|13
|19
|29
|8
|Баффало
|33
|11
|22
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|34
|23
|11
|47
|2
|Миннесота
|33
|20
|13
|44
|3
|Колорадо
|35
|20
|15
|40
|4
|Даллас
|32
|19
|13
|38
|5
|Юта
|32
|16
|16
|37
|6
|Сент-Луис
|35
|15
|20
|34
|7
|Чикаго
|33
|12
|21
|26
|8
|Нэшвилл
|33
|9
|24
|25
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|21
|11
|45
|2
|Лос-Анджелес
|32
|19
|13
|42
|3
|Эдмонтон
|32
|19
|13
|40
|4
|Ванкувер
|32
|16
|16
|38
|5
|Калгари
|33
|15
|18
|37
|6
|Сиэтл
|34
|15
|19
|32
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|28
|8
|Сан-Хосе
|35
|11
|24
|27
|21.12
|03:00
|
Вашингтон – Каролина
|3 : 1
|21.12
|03:00
|
Флорида – Сент-Луис
|2 : 1 ОТ
|21.12
|03:00
|
Детройт – Монреаль
|3 : 4
|21.12
|03:00
|
Баффало – Торонто
|3 : 6
|21.12
|04:00
|
Миннесота – Юта
|1 : 2
|21.12
|04:00
|
Даллас – Рейнджерс
|1 : 3
|21.12
|06:00
|
Анахайм – Колорадо
|2 : 4
|21.12
|21:30
|
Нэшвилл – Лос-Анджелес
|- : -