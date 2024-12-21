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Сегодня, 09:07

Список лучших бомбардиров НХЛ на 21 декабря: Капризов и Кучеров делят четвертую строчку

Сергей Разин
корреспондент
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (1:2).

Таким образом, 27-летний россиянин набрал 49 (22+27) очков в 32 матчах и сравнялся с нападающим «Тампы» Никитой Кучеровым, который с 49 (14+35) очками занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона.

Лидирует в списке форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, который в 35 матчах набрал 55 (14+41) очков. Второе место с 50 очками делят нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (23+27) и форвард «Колорадо» Микко Рантанен (19+31).

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 21 декабря

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 55 (13+41) очков в 35 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 50 (23+27) очков в 32 матчах

2. Микко Рантанен («Колорадо») — 50 (19+31) очков в 35 матчах

4. Никита Кучеров («Тампа») — 49 (14+35) очков в 28 матчах

4. Кирилл Капризов («Миннесота») — 49 (22+27) очков в 32 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 45 (15+30) очков в 29 матчах

7. Мартин Нечас («Каролина») — 44 (14+30) очка в 32 матчах

7. Митч Марнер («Торонто») — 44 (10+34) очка в 33 матчах

Кирилл Капризов
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 32 22 10 46
2 Нью-Джерси 35 21 14 45
3 Каролина 32 20 12 41
4 Питтсбург 34 15 19 35
5 Рейнджерс 32 16 16 33
6 Филадельфия 33 14 19 32
7 Коламбус 33 13 20 31
8 Айлендерс 33 12 21 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 33 21 12 44
2 Флорида 34 21 13 44
3 Тампа-Бэй 30 18 12 38
4 Бостон 34 17 17 38
5 Оттава 32 17 15 36
6 Детройт 32 13 19 30
7 Монреаль 32 13 19 29
8 Баффало 33 11 22 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 34 23 11 47
2 Миннесота 33 20 13 44
3 Колорадо 35 20 15 40
4 Даллас 32 19 13 38
5 Юта 32 16 16 37
6 Сент-Луис 35 15 20 34
7 Чикаго 33 12 21 26
8 Нэшвилл 33 9 24 25
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 21 11 45
2 Лос-Анджелес 32 19 13 42
3 Эдмонтон 32 19 13 40
4 Ванкувер 32 16 16 38
5 Калгари 33 15 18 37
6 Сиэтл 34 15 19 32
7 Анахайм 31 12 19 28
8 Сан-Хосе 35 11 24 27
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21.12 03:00
Вашингтон – Каролина
 3 : 1
21.12 03:00
Флорида – Сент-Луис
 2 : 1 ОТ
21.12 03:00
Детройт – Монреаль
 3 : 4
21.12 03:00
Баффало – Торонто
 3 : 6
21.12 04:00
Миннесота – Юта
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21.12 04:00
Даллас – Рейнджерс
1 : 3
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Анахайм – Колорадо
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21.12 21:30
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