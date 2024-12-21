Список лучших бомбардиров НХЛ на 21 декабря: Капризов и Кучеров делят четвертую строчку

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (1:2).

Таким образом, 27-летний россиянин набрал 49 (22+27) очков в 32 матчах и сравнялся с нападающим «Тампы» Никитой Кучеровым, который с 49 (14+35) очками занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона.

Лидирует в списке форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, который в 35 матчах набрал 55 (14+41) очков. Второе место с 50 очками делят нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (23+27) и форвард «Колорадо» Микко Рантанен (19+31).

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 21 декабря

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 55 (13+41) очков в 35 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 50 (23+27) очков в 32 матчах

2. Микко Рантанен («Колорадо») — 50 (19+31) очков в 35 матчах

4. Никита Кучеров («Тампа») — 49 (14+35) очков в 28 матчах

4. Кирилл Капризов («Миннесота») — 49 (22+27) очков в 32 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 45 (15+30) очков в 29 матчах

7. Мартин Нечас («Каролина») — 44 (14+30) очка в 32 матчах

7. Митч Марнер («Торонто») — 44 (10+34) очка в 33 матчах