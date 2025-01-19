Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:18

Список лучших бомбардиров НХЛ на 19 января: Кучеров закрепился в топ-3

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи в матче против «Детройта» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

В активе 31-летнего форварда теперь 68 (21+47) очков в 42 матчах НХЛ текущего сезона. Он сохраняет место в топ-3 гонки бомбардиров.

Кучерова опережают только Нэйтан Маккинон («Колорадо») и Леон Драйзайтль («Эдмонтон»). На их счету 73 (17+56) и 69 (33+36) очков соответственно.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 19 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 73 (17+56) очка в 47 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 69 (33+36) очков в 46 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 68 (21+47) очков в 42 матчах

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 65 (20+45) очка в 43 матчах

5. Митчелл Марнер («Торонто») — 64 (14+50) очка в 47 матчах

6. Микко Рантанен («Колорадо») — 63 (25+38) очка в 47 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 60 (26+34) очков в 47 матчах

8. Джек Айкел («Вегас») — 56 (11+45) очка в 45 матчах

9. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 55 (18+37) очков в 48 матчах

Джек Айкел
Кайл Коннор
Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Микко Рантанен
Митч Марнер
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
Джек Хьюз
Читайте также
Полицейские установили личности снявших штаны возле храма Спаса на Крови подростков
«Если «Спартак» не пробуксует, включится в борьбу за золото». Денис Бояринцев — о продаже лидеров «Зенита», трансфере Угальде за 30 млн и чемпионстве «Краснодара»
Алексей Швед подписал контракт с «Зенитом»
В Госдуме заявили о готовности бюджета РФ к дополнительной индексации пенсий
СМИ сообщили о визитах богатейших людей мира в поместье Трампа после выборов
Махачев после рекордной защиты титула заявил, что не уйдет без второго пояса
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Макдэвид получил матч-штраф в матче с «Ванкувером»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Нью-Джерси 48 26 22 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 46 22 24 51
5 Филадельфия 47 21 26 48
6 Рейнджерс 45 22 23 47
7 Питтсбург 48 19 29 46
8 Айлендерс 45 18 27 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 47 29 18 60
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 44 25 19 53
4 Оттава 45 23 22 50
5 Бостон 47 22 25 50
6 Монреаль 45 22 23 48
7 Детройт 45 21 24 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 47 31 16 65
2 Миннесота 46 27 19 58
3 Даллас 45 28 17 57
4 Колорадо 47 28 19 57
5 Сент-Луис 47 22 25 48
6 Юта 45 19 26 45
7 Нэшвилл 45 16 29 39
8 Чикаго 46 15 31 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 29 17 61
2 Эдмонтон 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 43 25 18 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
6 Сиэтл 47 20 27 43
7 Анахайм 46 18 28 42
8 Сан-Хосе 48 14 34 34
Результаты / календарь
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
19.01 00:05
Колорадо – Даллас
 6 : 3
19.01 02:00
Флорида – Анахайм
 3 : 0
19.01 03:00
Виннипег – Калгари
 1 : 3
19.01 03:00
Вашингтон – Питтсбург
 4 : 1
19.01 03:00
Монреаль – Торонто
 3 : 7
19.01 03:00
Тампа-Бэй – Детройт
 5 : 1
19.01 03:00
Рейнджерс – Коламбус
 1 : 0 Б
19.01 03:30
Айлендерс – Сан-Хосе
 4 : 1
19.01 04:00
Нэшвилл – Миннесота
 6 : 2
19.01 04:00
Чикаго – Вегас
 5 : 3
19.01 05:00
Юта – Сент-Луис
 4 : 2
19.01 06:00
Ванкувер – Эдмонтон
 3 : 2
19.01 06:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 4 : 2
19.01 21:00
Нью-Джерси – Оттава
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости