Список лучших бомбардиров НХЛ на 19 января: Кучеров закрепился в топ-3
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи в матче против «Детройта» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе 31-летнего форварда теперь 68 (21+47) очков в 42 матчах НХЛ текущего сезона. Он сохраняет место в топ-3 гонки бомбардиров.
Кучерова опережают только Нэйтан Маккинон («Колорадо») и Леон Драйзайтль («Эдмонтон»). На их счету 73 (17+56) и 69 (33+36) очков соответственно.
Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 19 января:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 73 (17+56) очка в 47 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 69 (33+36) очков в 46 матчах
3. Никита Кучеров («Тампа») — 68 (21+47) очков в 42 матчах
4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 65 (20+45) очка в 43 матчах
5. Митчелл Марнер («Торонто») — 64 (14+50) очка в 47 матчах
6. Микко Рантанен («Колорадо») — 63 (25+38) очка в 47 матчах
7. Кайл Коннор («Виннипег») — 60 (26+34) очков в 47 матчах
8. Джек Айкел («Вегас») — 56 (11+45) очка в 45 матчах
9. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 55 (18+37) очков в 48 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|46
|31
|15
|67
|2
|Нью-Джерси
|48
|26
|22
|58
|3
|Каролина
|46
|27
|19
|57
|4
|Коламбус
|46
|22
|24
|51
|5
|Филадельфия
|47
|21
|26
|48
|6
|Рейнджерс
|45
|22
|23
|47
|7
|Питтсбург
|48
|19
|29
|46
|8
|Айлендерс
|45
|18
|27
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|47
|29
|18
|60
|2
|Флорида
|47
|27
|20
|57
|3
|Тампа-Бэй
|44
|25
|19
|53
|4
|Оттава
|45
|23
|22
|50
|5
|Бостон
|47
|22
|25
|50
|6
|Монреаль
|45
|22
|23
|48
|7
|Детройт
|45
|21
|24
|46
|8
|Баффало
|45
|17
|28
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|47
|31
|16
|65
|2
|Миннесота
|46
|27
|19
|58
|3
|Даллас
|45
|28
|17
|57
|4
|Колорадо
|47
|28
|19
|57
|5
|Сент-Луис
|47
|22
|25
|48
|6
|Юта
|45
|19
|26
|45
|7
|Нэшвилл
|45
|16
|29
|39
|8
|Чикаго
|46
|15
|31
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|46
|29
|17
|61
|2
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|61
|3
|Лос-Анджелес
|43
|25
|18
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|45
|20
|25
|50
|6
|Сиэтл
|47
|20
|27
|43
|7
|Анахайм
|46
|18
|28
|42
|8
|Сан-Хосе
|48
|14
|34
|34
|19.01
|00:05
|
Колорадо – Даллас
|6 : 3
|19.01
|02:00
|
Флорида – Анахайм
|3 : 0
|19.01
|03:00
|
Виннипег – Калгари
|1 : 3
|19.01
|03:00
|
Вашингтон – Питтсбург
|4 : 1
|19.01
|03:00
|
Монреаль – Торонто
|3 : 7
|19.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|5 : 1
|19.01
|03:00
|
Рейнджерс – Коламбус
|1 : 0 Б
|19.01
|03:30
|
Айлендерс – Сан-Хосе
|4 : 1
|19.01
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|6 : 2
|19.01
|04:00
|
Чикаго – Вегас
|5 : 3
|19.01
|05:00
|
Юта – Сент-Луис
|4 : 2
|19.01
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|3 : 2
|19.01
|06:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|4 : 2
|19.01
|21:00
|
Нью-Джерси – Оттава
|- : -