Список лучших бомбардиров НХЛ на 16 января: Кучеров удерживает место в топ-3

Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон стается лидером списка лучших бомбардиров НХЛ сезона-2024/25 после игрового дня регулярного чемпионата 16 января.

29-летний канадец набрал 70 (15+55) очков в 45 встречах.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, отдал результативный пас в матче с «Бостоном» (2:6), набрал 63 (20+43) очка за 40 игр и удерживает 3-е место в списке лучших бомбардиров.

На 2-й строчке расположился форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 64 (31+33) очками в 43 встречах.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 16 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 70 (15+55) очков в 45 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 64 (31+33) очка в 43 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 63 (20+43) очка в 40 матчах

4. Микко Рантанен («Колорадо») — 61 (25+36) очко в 45 матчах

5. Митчелл Марнер («Торонто») — 60 (14+46) очков в 45 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 59 (17+42) очков в 40 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 59 (26+33) очков в 45 матчах