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Список лучших бомбардиров НХЛ на 16 января: Кучеров удерживает место в топ-3

Даниил Аршавский
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Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон стается лидером списка лучших бомбардиров НХЛ сезона-2024/25 после игрового дня регулярного чемпионата 16 января.

29-летний канадец набрал 70 (15+55) очков в 45 встречах.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, отдал результативный пас в матче с «Бостоном» (2:6), набрал 63 (20+43) очка за 40 игр и удерживает 3-е место в списке лучших бомбардиров.

На 2-й строчке расположился форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 64 (31+33) очками в 43 встречах.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 16 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 70 (15+55) очков в 45 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 64 (31+33) очка в 43 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 63 (20+43) очка в 40 матчах

4. Микко Рантанен («Колорадо») — 61 (25+36) очко в 45 матчах

5. Митчелл Марнер («Торонто») — 60 (14+46) очков в 45 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 59 (17+42) очков в 40 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 59 (26+33) очков в 45 матчах

Леон Драйзайтль
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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1 Вашингтон 44 29 15 63
2 Нью-Джерси 46 26 20 57
3 Каролина 45 26 19 55
4 Коламбус 44 21 23 48
5 Филадельфия 45 19 26 44
6 Питтсбург 46 18 28 44
7 Рейнджерс 43 20 23 43
8 Айлендерс 43 17 26 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 45 27 18 56
2 Флорида 45 26 19 55
3 Тампа-Бэй 42 23 19 49
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 43 22 21 47
6 Монреаль 43 21 22 46
7 Детройт 43 20 23 44
8 Баффало 44 17 27 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 45 30 15 63
2 Миннесота 45 27 18 58
3 Даллас 43 28 15 57
4 Колорадо 45 27 18 55
5 Сент-Луис 45 21 24 46
6 Юта 43 18 25 43
7 Нэшвилл 43 14 29 35
8 Чикаго 44 14 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 29 15 61
2 Эдмонтон 44 28 16 59
3 Лос-Анджелес 41 24 17 53
4 Калгари 43 21 22 49
5 Ванкувер 43 19 24 48
6 Анахайм 44 18 26 41
7 Сиэтл 45 19 26 41
8 Сан-Хосе 46 14 32 34
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