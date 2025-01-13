Список лучших бомбардиров НХЛ на 13 января: Кучеров вошел в топ-3
Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон упродолжает лидировать в списке лучших бомбардиров НХЛ сезона-2024/25 после игрового дня регулярного чемпионата 13 января.
29-летний канадец набрал 68 (15+53) очков в 44 встречах.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, забросивший 2 шайбы и отдавший голевой пас в матче с «Питтсбургом» (5:2), набрал 62 (20+42) очка за 39 игр и поднялся на 3-е место в списке лучших бомбардиров.
На 2-й строчке — форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 63 (31+32) в 42 встречах.
Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 13 января:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 68 (15+53) очков в 44 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 63 (31+32) очка в 42 матче
3. Никита Кучеров («Тампа») — 62 (20+42) очка в 39 матчах
4. Микко Рантанен («Колорадо») — 60 (25+35) очков в 44 матчах
5. Митчелл Марнер («Торонто») — 59 (14+45) очков в 44 матчах
6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 58 (16+42) очков в 39 матчах
7. Кайл Коннор («Виннипег») — 55 (23+32) очков в 44 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|43
|28
|15
|61
|2
|Нью-Джерси
|45
|26
|19
|56
|3
|Каролина
|44
|26
|18
|55
|4
|Коламбус
|43
|20
|23
|46
|5
|Питтсбург
|45
|18
|27
|44
|6
|Рейнджерс
|42
|20
|22
|42
|7
|Айлендерс
|42
|17
|25
|41
|8
|Филадельфия
|43
|18
|25
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|44
|27
|17
|56
|2
|Флорида
|43
|25
|18
|53
|3
|Тампа-Бэй
|41
|23
|18
|49
|4
|Бостон
|45
|21
|24
|47
|5
|Оттава
|42
|21
|21
|45
|6
|Детройт
|42
|20
|22
|44
|7
|Монреаль
|42
|20
|22
|44
|8
|Баффало
|43
|16
|27
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|29
|15
|61
|2
|Миннесота
|44
|27
|17
|58
|3
|Даллас
|42
|27
|15
|55
|4
|Колорадо
|44
|26
|18
|53
|5
|Сент-Луис
|44
|20
|24
|44
|6
|Юта
|42
|18
|24
|43
|7
|Нэшвилл
|42
|13
|29
|33
|8
|Чикаго
|43
|14
|29
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|29
|14
|61
|2
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|55
|3
|Лос-Анджелес
|40
|24
|16
|53
|4
|Ванкувер
|42
|19
|23
|48
|5
|Калгари
|41
|20
|21
|47
|6
|Анахайм
|43
|18
|25
|41
|7
|Сиэтл
|44
|18
|26
|39
|8
|Сан-Хосе
|45
|13
|32
|32
|13.01
|01:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|2 : 5
|13.01
|01:00
|
Каролина – Анахайм
|2 : 3 ОТ
|13.01
|01:00
|
Оттава – Даллас
|3 : 2
|13.01
|04:00
|
Вегас – Миннесота
|4 : 1