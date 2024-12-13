Список лучших бомбардиров НХЛ на 13 декабря: Кучеров обошел Капризова и занимает второе место
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 6 (1+5) очков в матче с «Калгари» (8:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
31-летний россиянин в этом сезоне набрал 44 (14+30) очка в 25 играх и поднялся на второе место в бомбардирской гонке. Форвард опередил нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова — 43 (18+25) очка в 28 матчах — который теперь занимает третью строчку.
По 43 очка также набрали Микко Рантанен из «Колорадо», на счету которого 18 голов и 25 результативных передач, и Мартин Нечас из «Каролины» — 14 шайб и 29 голевых пасов.
Лидирует в гонке форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, на счету которого 47 (11+36) очков в 31 матче.
Первая пятерка лучших бомбардиров НХЛ в сезоне-2024/25:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 47 (11+36) очков в 31 матче
2. Никита Кучеров («Тампа») — 44 (14+30) очка в 25 матчах
3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 43 (18+25) очка в 28 матчах
4. Микко Рантанен («Колорадо») — 43 (18+25) очка в 31 матче
5. Мартин Нечас («Каролина») — 43 (14+29) очка в 28 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|28
|20
|8
|42
|2
|Нью-Джерси
|32
|19
|13
|41
|3
|Каролина
|28
|18
|10
|37
|4
|Филадельфия
|30
|14
|16
|32
|5
|Рейнджерс
|28
|15
|13
|31
|6
|Айлендерс
|31
|12
|19
|31
|7
|Питтсбург
|31
|13
|18
|30
|8
|Коламбус
|29
|12
|17
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|29
|18
|11
|38
|2
|Флорида
|30
|18
|12
|38
|3
|Бостон
|31
|15
|16
|33
|4
|Тампа-Бэй
|27
|15
|12
|32
|5
|Оттава
|28
|13
|15
|28
|6
|Детройт
|29
|11
|18
|26
|7
|Баффало
|29
|11
|18
|26
|8
|Монреаль
|29
|11
|18
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|31
|21
|10
|43
|2
|Миннесота
|29
|19
|10
|42
|3
|Даллас
|28
|17
|11
|34
|4
|Колорадо
|31
|17
|14
|34
|5
|Юта
|29
|13
|16
|31
|6
|Сент-Луис
|30
|14
|16
|30
|7
|Нэшвилл
|30
|8
|22
|22
|8
|Чикаго
|29
|9
|20
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|19
|10
|41
|2
|Лос-Анджелес
|29
|17
|12
|37
|3
|Эдмонтон
|29
|17
|12
|36
|4
|Ванкувер
|28
|15
|13
|35
|5
|Калгари
|30
|14
|16
|33
|6
|Сиэтл
|31
|15
|16
|32
|7
|Сан-Хосе
|32
|11
|21
|27
|8
|Анахайм
|28
|10
|18
|24
|13.12
|03:00
|
Торонто – Анахайм
|3 : 2
|13.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|3 : 1
|13.12
|03:00
|
Филадельфия – Детройт
|4 : 1
|13.12
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|1 : 2 ОТ
|13.12
|03:00
|
Монреаль – Питтсбург
|2 : 9
|13.12
|03:30
|
Айлендерс – Чикаго
|5 : 4
|13.12
|04:00
|
Виннипег – Вегас
|2 : 3 ОТ
|13.12
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|3 : 4
|13.12
|04:00
|
Даллас – Нэшвилл
|1 : 4
|13.12
|04:30
|
Миннесота – Эдмонтон
|1 : 7
|13.12
|05:00
|
Калгари – Тампа-Бэй
|3 : 8
|13.12
|05:00
|
Колорадо – Юта
|1 : 4
|13.12
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|4 : 0
|13.12
|06:00
|
Сиэтл – Бостон
|5 : 1