Список лучших бомбардиров НХЛ на 11 января: Кайл Коннор приблизился к Кучерову и Макдэвиду

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон остается лидером в списке лучших бомбардиров НХЛ сезона-2024/25 после игрового дня регулярного чемпионата 11 января.

29-летний канадец сохраняет лидерство с 68 (15+53) очками в 43 матчах. Лучшим из россиян остается форвард «Тампы» Кирилл Кучеров — 58 (17+41) очков в 37 играх. Он идет пятым в гонке бомбардиров.

Нападающий «Виннипега» Кайл Коннор отметился результативной передачей в матче с «Лос-Анджелесом» (1:2 ОТ) и с 54 (23+31) очками приблизился к Кучерову и форварду «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду, на счету которого также 58 (16+42) очков.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 11 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 68 (15+53) очков в 43 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 61 (31+30) очков в 41 матче

3. Микко Рантанен («Колорадо») — 60 (25+35) очков в 43 матчах

3. Митчелл Марнер («Торонто») — 59 (14+45) очков в 43 матчах

5. Никита Кучеров («Тампа») — 58 (17+41) очков в 37 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 58 (16+42) очков в 38 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 54 (23+31) очков в 43 матчах