Список лучших бомбардиров НХЛ на 11 декабря: Капризов опустился на четвертое место

Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ сезона-2024/25.

За 30 матчей 29-летний нападающий набрал 46 (10+36) очков.

На второй строчке расположился форвард «Каролины» Мартин Нечас, набравший 43 (14+29) очка в 28 встречах. Третье место занимает нападающий «Эвеланш» Микко Рантанен, на счету которого 42 (18+24) очка в 30 играх.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов идет 4-м, набрав 39 (16+23) очков в 24 матчах. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 38 (13+25) очков в 24 встречах и занимает 9-е место.