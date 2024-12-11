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Сегодня, 10:05

Список лучших бомбардиров НХЛ на 11 декабря: Капризов опустился на четвертое место

Даниил Аршавский
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ сезона-2024/25.

За 30 матчей 29-летний нападающий набрал 46 (10+36) очков.

На второй строчке расположился форвард «Каролины» Мартин Нечас, набравший 43 (14+29) очка в 28 встречах. Третье место занимает нападающий «Эвеланш» Микко Рантанен, на счету которого 42 (18+24) очка в 30 играх.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов идет 4-м, набрав 39 (16+23) очков в 24 матчах. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 38 (13+25) очков в 24 встречах и занимает 9-е место.

Кирилл Капризов
Микко Рантанен
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Миннесота Уайлд
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«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
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«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 27 19 8 40
2 Нью-Джерси 31 18 13 39
3 Каролина 28 18 10 37
4 Филадельфия 29 13 16 30
5 Рейнджерс 27 14 13 29
6 Айлендерс 30 11 19 29
7 Питтсбург 30 12 18 28
8 Коламбус 28 12 16 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 29 18 11 38
2 Торонто 28 17 11 36
3 Бостон 30 15 15 33
4 Тампа-Бэй 26 14 12 30
5 Оттава 27 12 15 26
6 Детройт 28 11 17 26
7 Баффало 28 11 17 26
8 Монреаль 28 11 17 25
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 28 19 9 42
2 Виннипег 30 21 9 42
3 Даллас 27 17 10 34
4 Колорадо 30 17 13 34
5 Сент-Луис 29 14 15 30
6 Юта 28 12 16 29
7 Чикаго 28 9 19 20
8 Нэшвилл 29 7 22 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 28 17 11 37
3 Эдмонтон 28 16 12 34
4 Ванкувер 27 14 13 33
5 Калгари 29 14 15 33
6 Сиэтл 30 14 16 30
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 26 10 16 24
Результаты / календарь
1.12
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16.12
11.12 03:00
Питтсбург – Колорадо
 2 : 6
11.12 03:00
Нью-Джерси – Торонто
 1 : 2 ОТ
11.12 03:00
Коламбус – Филадельфия
 3 : 5
11.12 03:00
Каролина – Сан-Хосе
 3 : 2
11.12 03:30
Айлендерс – Лос-Анджелес
 1 : 3
11.12 04:00
Виннипег – Бостон
 8 : 1
11.12 04:00
Нэшвилл – Калгари
 3 : 4
11.12 05:00
Эдмонтон – Тампа-Бэй
 2 : 1
11.12 05:30
Юта – Миннесота
 4 : 5 Б
11.12 06:00
Ванкувер – Сент-Луис
 3 : 4 ОТ
11.12 06:00
Сиэтл – Флорида
 1 : 2 Б
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