Список лучших бомбардиров НХЛ на 10 января: Маккиннон остается первым, Кучеров опустился на шестую строчку

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон удерживает лидерство в списке лучших бомбардиров НХЛ сезона-2024/25 после игрового дня регулярного чемпионата 10 января.

За 42 матча 29-летний канадец набрал 66 (14+52) очков. Форвард «Тампы» Никита Кучеров остается лучшим из россиян в списке, однако опустился на 6-ю строчку с 56 (17+39) очками в 36 встречах. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов удерживает 9-е место в топ-10, набрав 50 (23+27) очков в 34 играх.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 10 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 66 (14+52) очков в 42 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 61 (31+30) очков в 41 матче

3. Митчелл Марнер («Торонто») — 59 (14+45) очков в 43 матчах

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 58 (16+42) очков в 38 матчах

5. Микко Рантанен («Колорадо») — 58 (24+34) очков в 42 матчах