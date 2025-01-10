Список лучших бомбардиров НХЛ на 10 января: Маккиннон остается первым, Кучеров опустился на шестую строчку
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон удерживает лидерство в списке лучших бомбардиров НХЛ сезона-2024/25 после игрового дня регулярного чемпионата 10 января.
За 42 матча 29-летний канадец набрал 66 (14+52) очков. Форвард «Тампы» Никита Кучеров остается лучшим из россиян в списке, однако опустился на 6-ю строчку с 56 (17+39) очками в 36 встречах. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов удерживает 9-е место в топ-10, набрав 50 (23+27) очков в 34 играх.
Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 10 января:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 66 (14+52) очков в 42 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 61 (31+30) очков в 41 матче
3. Митчелл Марнер («Торонто») — 59 (14+45) очков в 43 матчах
4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 58 (16+42) очков в 38 матчах
5. Микко Рантанен («Колорадо») — 58 (24+34) очков в 42 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|41
|27
|14
|58
|2
|Нью-Джерси
|44
|25
|19
|54
|3
|Каролина
|42
|25
|17
|52
|4
|Коламбус
|42
|19
|23
|44
|5
|Питтсбург
|43
|18
|25
|44
|6
|Рейнджерс
|41
|19
|22
|40
|7
|Филадельфия
|42
|17
|25
|39
|8
|Айлендерс
|40
|15
|25
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|43
|27
|16
|56
|2
|Флорида
|42
|25
|17
|52
|3
|Тампа-Бэй
|39
|22
|17
|46
|4
|Бостон
|44
|20
|24
|45
|5
|Оттава
|40
|19
|21
|41
|6
|Монреаль
|40
|19
|21
|41
|7
|Детройт
|40
|18
|22
|40
|8
|Баффало
|42
|16
|26
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|58
|2
|Миннесота
|42
|26
|16
|56
|3
|Даллас
|40
|26
|14
|53
|4
|Колорадо
|43
|26
|17
|53
|5
|Сент-Луис
|43
|20
|23
|44
|6
|Юта
|40
|17
|23
|41
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|41
|14
|27
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|28
|12
|59
|2
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|4
|Ванкувер
|40
|18
|22
|46
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|41
|17
|24
|39
|7
|Сиэтл
|42
|17
|25
|37
|8
|Сан-Хосе
|43
|13
|30
|32
|10.01
|03:00
|
Филадельфия – Даллас
|1 : 4
|10.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|4 : 1
|10.01
|03:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|5 : 3
|10.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|0 : 4
|10.01
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|3 : 2 ОТ
|10.01
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|6 : 2
|10.01
|03:30
|
Каролина – Торонто
|6 : 3
|10.01
|04:00
|
Сент-Луис – Анахайм
|6 : 2
|10.01
|04:00
|
Миннесота – Колорадо
|1 : 6
|10.01
|06:00
|
Вегас – Айлендерс
|- : -