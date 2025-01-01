Список лучших бомбардиров НХЛ на 1 января: Макдэвид догнал Кучерова
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи в матче с «Ютой» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Канадец набрал 54-е очко в этом сезоне и догнал в списке бомбардиров форварда «Тампы» Никиту Кучерова — 54. Они делят третье место с нападающим «Колорадо» Микко Рантаненом (54). Второе место занимает Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 56 очков. Лидирует Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 61.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (50 очков), который восстанавливается после травмы верхней части тела, опустился на 8-е место.
Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 1 января:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 61 (14+47) очко в 38 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 56 (27+29) очков в 37 матчах
3. Микко Рантанен («Колорадо») — 54 (21+33) очка в 38 матчах
4. Никита Кучеров («Тампа») — 54 (17+37) очка в 32 матчах
5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 54 (15+39) очка в 34 матчах
6. Кайл Коннор («Виннипег») — 51 (22+29) очко в 39 матчах
7. Митчелл Марнер («Торонто») — 51 (13+38) очко в 38 матчах
8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 50 (23+27) очков в 34 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|37
|25
|12
|52
|2
|Нью-Джерси
|39
|24
|15
|51
|3
|Каролина
|36
|22
|14
|45
|4
|Питтсбург
|38
|17
|21
|39
|5
|Коламбус
|37
|15
|22
|36
|6
|Филадельфия
|37
|16
|21
|36
|7
|Айлендерс
|38
|14
|24
|35
|8
|Рейнджерс
|36
|16
|20
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|38
|23
|15
|48
|2
|Флорида
|38
|23
|15
|48
|3
|Бостон
|39
|20
|19
|44
|4
|Тампа-Бэй
|34
|20
|14
|42
|5
|Оттава
|36
|19
|17
|40
|6
|Монреаль
|37
|17
|20
|37
|7
|Детройт
|36
|14
|22
|32
|8
|Баффало
|37
|14
|23
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|38
|27
|11
|55
|2
|Миннесота
|37
|22
|15
|48
|3
|Колорадо
|37
|22
|15
|44
|4
|Даллас
|35
|21
|14
|43
|5
|Юта
|36
|16
|20
|38
|6
|Сент-Луис
|38
|17
|21
|38
|7
|Нэшвилл
|37
|11
|26
|29
|8
|Чикаго
|37
|12
|25
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|37
|25
|12
|53
|2
|Лос-Анджелес
|36
|21
|15
|47
|3
|Эдмонтон
|36
|21
|15
|45
|4
|Ванкувер
|35
|17
|18
|42
|5
|Калгари
|36
|17
|19
|41
|6
|Сиэтл
|38
|17
|21
|36
|7
|Анахайм
|35
|14
|21
|32
|8
|Сан-Хосе
|39
|11
|28
|28
|1.01
|01:00
|
Чикаго – Сент-Луис
|- : -
|1.01
|04:00
|
Миннесота – Нэшвилл
|- : -
|1.01
|04:00
|
Детройт – Питтсбург
|- : -
|1.01
|04:00
|
Сан-Хосе – Филадельфия
|- : -
|1.01
|04:00
|
Анахайм – Нью-Джерси
|- : -
|1.01
|04:00
|
Даллас – Баффало
|- : -
|1.01
|04:00
|
Колорадо – Виннипег
|- : -
|1.01
|04:00
|
Коламбус – Каролина
|- : -
|1.01
|05:00
|
Эдмонтон – Юта
|- : -
|1.01
|05:00
|
Калгари – Ванкувер
|- : -