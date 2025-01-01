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Сегодня, 08:44

Список лучших бомбардиров НХЛ на 1 января: Макдэвид догнал Кучерова

Руслан Минаев
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи в матче с «Ютой» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Канадец набрал 54-е очко в этом сезоне и догнал в списке бомбардиров форварда «Тампы» Никиту Кучерова — 54. Они делят третье место с нападающим «Колорадо» Микко Рантаненом (54). Второе место занимает Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 56 очков. Лидирует Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 61.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (50 очков), который восстанавливается после травмы верхней части тела, опустился на 8-е место.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 1 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 61 (14+47) очко в 38 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 56 (27+29) очков в 37 матчах

3. Микко Рантанен («Колорадо») — 54 (21+33) очка в 38 матчах

4. Никита Кучеров («Тампа») — 54 (17+37) очка в 32 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 54 (15+39) очка в 34 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 51 (22+29) очко в 39 матчах

7. Митчелл Марнер («Торонто») — 51 (13+38) очко в 38 матчах

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 50 (23+27) очков в 34 матчах

Кайл Коннор
Кирилл Капризов
Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Микко Рантанен
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
НХЛ
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1 Вашингтон 37 25 12 52
2 Нью-Джерси 39 24 15 51
3 Каролина 36 22 14 45
4 Питтсбург 38 17 21 39
5 Коламбус 37 15 22 36
6 Филадельфия 37 16 21 36
7 Айлендерс 38 14 24 35
8 Рейнджерс 36 16 20 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 38 23 15 48
2 Флорида 38 23 15 48
3 Бостон 39 20 19 44
4 Тампа-Бэй 34 20 14 42
5 Оттава 36 19 17 40
6 Монреаль 37 17 20 37
7 Детройт 36 14 22 32
8 Баффало 37 14 23 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 38 27 11 55
2 Миннесота 37 22 15 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 35 21 14 43
5 Юта 36 16 20 38
6 Сент-Луис 38 17 21 38
7 Нэшвилл 37 11 26 29
8 Чикаго 37 12 25 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 37 25 12 53
2 Лос-Анджелес 36 21 15 47
3 Эдмонтон 36 21 15 45
4 Ванкувер 35 17 18 42
5 Калгари 36 17 19 41
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