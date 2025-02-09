Список лучших бомбардиров НХЛ на 9 февраля: Кучеров сократил отставание от Драйзайтля до одного балла

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отдал 3 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (6:3).

Таким образом, за 52 матча в нынешнем сезоне 31-летний россиянин набрал 82 (25+57) очка. Кучеров занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров НХО сезона-2024/25 и сократил отставание от идущего 2-м Леона Драйзайтля (83 балла в 55 встречах) из «Эдмонтона» до 1 очка.

Лидерство в топе лучших бомбардиров удерживает нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон с 87 (21+66) очками в 57 играх.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 9 февраля:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 87 (21+66) очка в 57 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 83 (40+43) очко в 55 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 82 (25+57) очка в 52 матчах

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 71 (22+49) очко в 49 матчах

5. Митчелл Марнер («Торонто») — 71 (16+55) очков в 54 матчах

6. Джек Айкел («Вегас») — 69 (19+50) очков в 55 матчах