Список лучших бомбардиров НХЛ на 7 февраля: Маккиннон вернулся на первую строчку

Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:2).

Теперь на счету 29-летнего канадца 83 набранных очка. Он опередил в списке лучших бомбардиров сезона нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, у которого 81 очко. Замыкает тройку форвард «Тампы» Никита Кучеров, у которого 79 очков.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 7 февраля:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 83 (20+63) очка в 56 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 81 (38+43) очко в 54 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 79 (25+54) очков в 51 матче

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 71 (22+49) очко в 48 матчах

5. Митчелл Марнер («Торонто») — 71 (16+55) очков в 53 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 67 (30+37) очков в 55 матчах