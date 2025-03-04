Кучеров сохраняет третье место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Во вторник, 4 марта, в НХЛ завершился очередной игровой день, в рамках которого команды провели шесть матчей.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата против «Флориды» (1:2). На его счету по-прежнему 87 (27+60) очков, и он сохраняет третье место в списке лучших бомбардиров лиги.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 4 марта:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 91 (23+68) очко в 61 матче

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 90 (44+46) очков в 60 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 87 (27+60) очков в 57 матчах

4. Митчелл Марнер («Торонто») — 76 (18+58) очков в 60 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 75 (22+53) очков в 54 матчах

6. Давид Пастрняк («Бостон») — 75 (32+43) очков в 62 матчах