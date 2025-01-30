Список лучших бомбардиров НХЛ на 30 января: Маккиннон продолжает лидировать
Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2024/25 не изменился после игрового дня 30 января.
Лидерство удерживает форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, набравший 78 (19+59) очков в 52 матчах.
Второе место занимает нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 75 (35+40) очками в 50 играх.
На третьей строчке расположился российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 74 (23+51) очка в 47 встречах.
Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 30 января:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 78 (19+59) очков в 52 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 75 (35+40) очков в 50 матчах
3. Никита Кучеров («Тампа») — 74 (23+51) очка в 47 матчах
4. Митчелл Марнер («Торонто») — 68 (15+53) очков в 51 матче
5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 66 (21+45) очков в 44 матчах
6. Микко Рантанен («Колорадо») — 65 (25+38) очков в 51 матче
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|50
|34
|16
|73
|2
|Каролина
|51
|31
|20
|66
|3
|Нью-Джерси
|53
|29
|24
|64
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|50
|24
|26
|52
|6
|Филадельфия
|52
|23
|29
|52
|7
|Айлендерс
|49
|22
|27
|51
|8
|Питтсбург
|53
|21
|32
|50
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|52
|30
|22
|63
|2
|Торонто
|51
|30
|21
|62
|3
|Оттава
|50
|26
|24
|56
|4
|Бостон
|52
|25
|27
|56
|5
|Тампа-Бэй
|49
|26
|23
|55
|6
|Детройт
|50
|24
|26
|53
|7
|Монреаль
|50
|24
|26
|53
|8
|Баффало
|50
|19
|31
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|52
|35
|17
|73
|2
|Даллас
|50
|32
|18
|65
|3
|Миннесота
|51
|30
|21
|64
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Юта
|50
|21
|29
|50
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|7
|Нэшвилл
|49
|18
|31
|43
|8
|Чикаго
|50
|16
|34
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|50
|32
|18
|67
|2
|Вегас
|51
|31
|20
|67
|3
|Лос-Анджелес
|48
|26
|22
|58
|4
|Ванкувер
|50
|23
|27
|56
|5
|Калгари
|49
|24
|25
|55
|6
|Анахайм
|50
|21
|29
|48
|7
|Сиэтл
|52
|22
|30
|47
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|36
|30.01
|03:00
|
Торонто – Миннесота
|1 : 3
|30.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|5 : 0
|30.01
|03:00
|
Флорида – Лос-Анджелес
|3 : 0
|30.01
|05:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|1 : 3
|30.01
|05:30
|
Юта – Питтсбург
|2 : 3 ОТ