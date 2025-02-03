Список лучших бомбардиров НХЛ на 3 февраля: Маккиннон продолжает лидировать

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон забросил шайбу в матче с «Филадельфией» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Форвард набрал 80-е (20+60) очко и лидирует в гонке бомбардиров этого сезона. В тройке также идут Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 77 очков) и Никита Кучеров («Тампа», 76).

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 3 февраля:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 80 (20+60) очков в 54 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 77 (36+41) очков в 52 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 76 (24+52) очка в 49 матчах

4. Митчелл Марнер («Торонто») — 70 (16+54) очков в 52 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 67 (30+37) очков в 54 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 67 (21+46) очков в 46 матчах