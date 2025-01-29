Список лучших бомбардиров НХЛ на 29 января: Кучеров сократил отставание от Драйзайтля
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей на 4-й минуте 1-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (1:4).
Таким образом, на счету 31-летнего россиянина теперь 74 (23+51) очка в 47 матчах. Кучеров сократил отставание от форварда Леона Драйзайтля из «Эдмонтона», занимающего второе место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ, до 1 очка.
Лидерство удерживает нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, на его счету 78 (18+59) очков в 52 матчах.
Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 29 января:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 78 (19+59) очков в 52 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 75 (35+40) очков в 50 матчах
3. Никита Кучеров («Тампа») — 74 (23+51) очка в 47 матчах
4. Митчелл Марнер («Торонто») — 68 (15+53) очков в 50 матчах
5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 66 (21+45) очков в 44 матчах
6. Микко Рантанен («Колорадо») — 65 (25+38) очков в 51 матче
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|50
|34
|16
|73
|2
|Каролина
|51
|31
|20
|66
|3
|Нью-Джерси
|52
|28
|24
|62
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|50
|24
|26
|52
|6
|Филадельфия
|51
|23
|28
|52
|7
|Айлендерс
|49
|22
|27
|51
|8
|Питтсбург
|52
|20
|32
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|51
|29
|22
|61
|3
|Оттава
|50
|26
|24
|56
|4
|Бостон
|52
|25
|27
|56
|5
|Тампа-Бэй
|49
|26
|23
|55
|6
|Детройт
|50
|24
|26
|53
|7
|Монреаль
|50
|24
|26
|53
|8
|Баффало
|50
|19
|31
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|52
|35
|17
|73
|2
|Даллас
|50
|32
|18
|65
|3
|Миннесота
|50
|29
|21
|62
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|6
|Юта
|49
|21
|28
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|50
|16
|34
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|50
|32
|18
|67
|2
|Вегас
|51
|31
|20
|67
|3
|Лос-Анджелес
|47
|26
|21
|58
|4
|Калгари
|49
|24
|25
|55
|5
|Ванкувер
|49
|22
|27
|54
|6
|Анахайм
|50
|21
|29
|48
|7
|Сиэтл
|52
|22
|30
|47
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|36
|29.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|1 : 4
|29.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|0 : 4
|29.01
|03:00
|
Баффало – Бостон
|7 : 2
|29.01
|03:00
|
Монреаль – Виннипег
|1 : 4
|29.01
|03:30
|
Айлендерс – Колорадо
|5 : 2
|29.01
|05:00
|
Калгари – Вашингтон
|1 : 3
|29.01
|06:00
|
Вегас – Даллас
|3 : 4 ОТ
|29.01
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
|4 : 6