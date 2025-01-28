Список лучших бомбардиров НХЛ на 28 января: Маккиннон удерживает первую строчку
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон отдал две результативные передачи на 6-й и 15-й минутах 1-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:4) и укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров сезона-2024/25.
На счету 29-летнего форварда 77 (19+58) очков в 51 встрече. Он опережает идущего вторым Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» на 2 очка и на 4 очка — занимающего третье место российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова.
Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 28 января:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 77 (19+58) очков в 51 матче
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 75 (35+40) очков в 50 матчах
3. Никита Кучеров («Тампа») — 73 (23+50) очка в 46 матчах
4. Митчелл Марнер («Торонто») — 68 (15+53) очков в 50 матчах
5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 66 (21+45) очков в 44 матчах
6. Микко Рантанен («Колорадо») — 64 (25+38) очка в 50 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|49
|33
|16
|71
|2
|Каролина
|50
|30
|20
|64
|3
|Нью-Джерси
|52
|28
|24
|62
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|49
|24
|25
|52
|6
|Филадельфия
|51
|23
|28
|52
|7
|Айлендерс
|48
|21
|27
|49
|8
|Питтсбург
|52
|20
|32
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|51
|29
|22
|61
|3
|Оттава
|50
|26
|24
|56
|4
|Бостон
|51
|25
|26
|56
|5
|Тампа-Бэй
|48
|26
|22
|55
|6
|Монреаль
|49
|24
|25
|53
|7
|Детройт
|50
|24
|26
|53
|8
|Баффало
|49
|18
|31
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|51
|34
|17
|71
|2
|Даллас
|49
|31
|18
|63
|3
|Миннесота
|50
|29
|21
|62
|4
|Колорадо
|51
|29
|22
|60
|5
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|6
|Юта
|49
|21
|28
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|49
|15
|34
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|50
|32
|18
|67
|2
|Вегас
|50
|31
|19
|66
|3
|Лос-Анджелес
|47
|26
|21
|58
|4
|Калгари
|48
|24
|24
|55
|5
|Ванкувер
|49
|22
|27
|54
|6
|Сиэтл
|51
|22
|29
|47
|7
|Анахайм
|49
|20
|29
|46
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|36
|28.01
|03:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|4 : 2
|28.01
|03:00
|
Детройт – Лос-Анджелес
|5 : 2
|28.01
|03:30
|
Сент-Луис – Ванкувер
|2 : 5
|28.01
|05:30
|
Эдмонтон – Сиэтл
|4 : 2
|28.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Питтсбург
|2 : 1