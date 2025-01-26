Список лучших бомбардиров НХЛ на 26 января: Кучеров по-прежнему идет третьим

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (0:2).

31-летний россиянин по-прежнему располагается на третьем месте в списке лучших бомбардиров сезона с 73 (23+50) очками в 46 играх. Он отстает на одно очко от идущего вторым Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» и на два очка — от лидера Нэйтана Маккиннона из «Колорадо».

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 26 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 75 (19+56) очков в 50 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 74 (35+39) очка в 49 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 73 (23+50) очка в 46 матчах

4. Митчелл Марнер («Торонто») — 68 (15+53) очков в 50 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 65 (20+45) очков в 43 матчах

6. Микко Рантанен («Колорадо») — 64 (25+38) очка в 50 матчах