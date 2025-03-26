Список лучших бомбардиров НХЛ на 26 марта: Кучеров сравнялся с Драйзайтлем

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (6:1).

Теперь на счету 31-летнего россиянина 101 набранное очко в сезоне. Он сравнялся по этому показателю с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона» и расположился на третьем месте в списке лучших бомбардиров лиги.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 26 марта:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 107 (29+78) очков в 72 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 101 (49+52) очко в 68 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 101 (31+70) очко в 67 матчах

4. Джек Айкел («Вегас») — 90 (26+64) очков в 70 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 90 (26+64) очков в 63 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 86 (37+49) очков в 72 матчах

7. Митчелл Марнер («Торонто») — 86 (22+64) очка в 70 матчах

8. Давид Пастрняк («Бостон») — 84 (34+50) очка в 72 матчах