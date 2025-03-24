Хоккей
24 марта, 08:51

Список лучших бомбардиров НХЛ на 24 марта: Кучеров продолжает сокращать отставание от лидеров

Даниил Аршавский
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров.
Фото Getty Images

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:4).

На счету 31-летнего россиянина 98 (30+68) очков в 66 матчах. Таким образом Кучеров, находящийся на 3-й строчке таблицы лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ, до 3-х очков сократив отставание от форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля (101 очко).

Лидером гонки бомбардиров остается нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, набравший 105 (28+77) очков за 71 встречу.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 24 марта:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 105 (28+77) очков в 71 матче

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 101 (49+52) очко в 68 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 98 (30+68) очков в 66 матчах

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 90 (26+64) очков в 63 матчах

5. Джек Айкел («Вегас») — 87 (23+64) очка в 69 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 86 (37+49) очков в 71 матче

7. Митчелл Марнер («Торонто») — 85 (22+63) очка в 69 матчах

8. Давид Пастрняк («Бостон») — 84 (34+50) очка в 72 матчах

Леон Драйзайтль
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
