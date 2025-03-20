Список лучших бомбардиров НХЛ на 20 марта: Маккиннон укрепил лидерство

Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккинон отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (1:2).

Теперь на счету 29-летнего канадца 104 набранных очков. Он укрепил лидерство в списке лучших бомбардиров сезона, опережая нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля на три очка.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 20 марта:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 104 (27+77) очка в 69 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 101 (49+52) очко в 67 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 95 (29+66) очков в 63 матчах

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 89 (26+63) очков в 62 матче

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 85 (36+49) очков в 68 матчах

6. Давид Пастрняк («Бостон») — 83 (34+49) очка в 69 матчах

7. Митчелл Марнер («Торонто») — 83 (21+62) очка в 67 матчах

8. Джек Айкел («Вегас») — 80 (21+59) очков в 66 матчах