Список лучших бомбардиров НХЛ на 20 марта: Маккиннон укрепил лидерство
Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккинон отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (1:2).
Теперь на счету 29-летнего канадца 104 набранных очков. Он укрепил лидерство в списке лучших бомбардиров сезона, опережая нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля на три очка.
Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 20 марта:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 104 (27+77) очка в 69 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 101 (49+52) очко в 67 матчах
3. Никита Кучеров («Тампа») — 95 (29+66) очков в 63 матчах
4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 89 (26+63) очков в 62 матче
5. Кайл Коннор («Виннипег») — 85 (36+49) очков в 68 матчах
6. Давид Пастрняк («Бостон») — 83 (34+49) очка в 69 матчах
7. Митчелл Марнер («Торонто») — 83 (21+62) очка в 67 матчах
8. Джек Айкел («Вегас») — 80 (21+59) очков в 66 матчах
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -