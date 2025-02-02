Список лучших бомбардиров НХЛ на 2 февраля: Кучеров и Драйзайтль приблизились к Маккиннону
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол в матче с «Айлендерс» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился голевым пасом в матче с «Торонто» (3:4).
Российский нападающий с 76 (24+52) очками занимает третье место в гонке бомбардиров, немецкий форвард с 77 (36+41) очками — на второй строчке. Лидирует нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — 79 (19+60) очков.
Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 2 февраля:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 79 (19+58) очков в 53 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 77 (36+41) очков в 52 матчах
3. Никита Кучеров («Тампа») — 76 (24+52) очка в 49 матчах
4. Митчелл Марнер («Торонто») — 70 (16+54) очков в 52 матчах
5. Кайл Коннор («Виннипег») — 67 (30+37) очков в 54 матчах
6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 67 (21+46) очков в 46 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|52
|34
|18
|75
|2
|Каролина
|53
|32
|21
|68
|3
|Нью-Джерси
|53
|29
|24
|64
|4
|Коламбус
|52
|26
|26
|59
|5
|Айлендерс
|51
|24
|27
|55
|6
|Рейнджерс
|51
|24
|27
|52
|7
|Филадельфия
|53
|23
|30
|52
|8
|Питтсбург
|54
|22
|32
|52
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|53
|31
|22
|65
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|64
|3
|Оттава
|52
|28
|24
|60
|4
|Тампа-Бэй
|51
|27
|24
|58
|5
|Бостон
|54
|26
|28
|58
|6
|Детройт
|52
|26
|26
|57
|7
|Монреаль
|51
|24
|27
|53
|8
|Баффало
|51
|20
|31
|45
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|54
|37
|17
|77
|2
|Даллас
|51
|33
|18
|67
|3
|Миннесота
|53
|31
|22
|66
|4
|Колорадо
|53
|30
|23
|62
|5
|Юта
|51
|21
|30
|51
|6
|Сент-Луис
|52
|23
|29
|50
|7
|Нэшвилл
|51
|18
|33
|43
|8
|Чикаго
|52
|16
|36
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|52
|31
|21
|68
|2
|Эдмонтон
|52
|32
|20
|68
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Калгари
|51
|25
|26
|57
|5
|Ванкувер
|51
|23
|28
|56
|6
|Сиэтл
|53
|23
|30
|49
|7
|Анахайм
|51
|21
|30
|48
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|36
|2.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Айлендерс
|2 : 3 ОТ
|2.02
|03:00
|
Вашингтон – Виннипег
|4 : 5 ОТ
|2.02
|03:00
|
Питтсбург – Нэшвилл
|3 : 0
|2.02
|03:00
|
Каролина – Лос-Анджелес
|2 : 4
|2.02
|03:00
|
Эдмонтон – Торонто
|3 : 4
|2.02
|03:00
|
Оттава – Миннесота
|6 : 0
|2.02
|06:00
|
Калгари – Детройт
|1 : 3
|2.02
|21:00
|
Баффало – Нью-Джерси
|- : -
|2.02
|23:00
|
Колорадо – Филадельфия
|- : -