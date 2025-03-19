Хоккей
19 марта, 08:41

Список лучших бомбардиров НХЛ на 19 марта: Макдэвид сократил отставание от Кучерова до 6 очков

Даниил Аршавский

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился голом и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (7:1).

Таким образом, на счету 28-летнего американца 89 (26+63) очков в текущем сезоне НХЛ. Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров, отставая от расположившегося на третьей строчке российского форварда «Тампы» Никиты Кучеров на 6 очков. Второе место занимает Леон Драйзайтль из «Эдмонтона», набравший 101 (49+52) очко, а лидером остается нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон с 103 (27+76) очками.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 19 марта:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 103 (27+76) очка в 68 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 101 (49+52) очко в 67 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 95 (29+66) очков в 63 матчах

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 89 (26+63) очков в 62 матче

5. Кайл Коннор («Виннипег) — 85 (36+49) очков в 68 матчах

6. Давид Пастрняк («Бостон») — 83 (34+49) очка в 69 матчах

7. Митчелл Марнер («Торонто») — 82 (21+61) очка в 66 матчах

8. Джек Айкел Вегас») — 80 (21+59) очков в 66 матчах

