Список лучших бомбардиров НХЛ на 18 марта: Кучеров сократил отставание от Маккиннона до 8 очков

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:0).

Таким образом, на счету 31-летнего россиянина 95 очков в текущем сезоне НХЛ. Он занимает третье место в списке лучшиз бомбардиров, отставая от лидирующего форварда Нэйтана Маккинона из «Колорадо» на 8 очков и от идущего на второй строчке нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля на 6 баллов.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 18 марта:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 103 (27+76) очка в 68 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 101 (49+52) очко в 67 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 95 (29+66) очков в 63 матчах

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 86 (25+61) очков в 61 матче

5. Кайл Коннор («Виннипег) — 85 (36+49) очков в 68 матчах

6. Давид Пастрняк («Бостон») — 83 (34+49) очка в 69 матчах

7. Митчелл Марнер («Торонто») — 82 (21+61) очка в 66 матчах

8. Джек Айкел («Вегас») — 80 (21+59) очков в 66 матчах