Список лучших бомбардиров НХЛ на 16 апреля: Кучеров увеличил отрыв от Маккиннона до 5 очков

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров остается лидером гонки бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.

16 апреля россиянин забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу в матче против «Флориды» (5:1). На счету Кучерова теперь 121 (37+84) очко в 77 матчах. Он на 5 очков опережает форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 16 апреля:

1. Никита Кучеров («Тампа») — 121 (37+84) очко в 77 матчах

2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 116 (32+84) очков в 79 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 106 (52+54) очков в 71 матче

4. Давид Пастрняк («Бостон») — 106 (43+63) очков в 82 матчах

5. Митчелл Марнер («Торонто») — 100 (27+73) очков в 80 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 99 (26+73) очков в 66 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 96 (41+55) очков в 81 матче

8. Джек Айкел («Вегас») — 93 (27+66) очка в 76 матчах.

9. Кэйл Макар («Колорадо») — 92 (30+62) очка в 80 матчах