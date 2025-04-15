Список лучших бомбардиров НХЛ на 15 апреля: Кучеров сохраняет лидерство

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров остается лидером гонки бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.

В активе 31-летнего россиянина 119 (36+83) очков в 76 матчах. Он опережает форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона на 3 результативных балла, на счету канадца 116 (32+84) очков в 79 матчах.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 14 апреля:

1. Никита Кучеров («Тампа») — 119 (36+83) очков в 76 матчах

2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 116 (32+84) очков в 79 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 106 (52+54) очков в 71 матче

4. Давид Пастрняк («Бостон») — 104 (42+62) очка в 81 матче

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 99 (26+73) очков в 66 матчах

6. Митчелл Марнер («Торонто») — 99 (26+73) очков в 79 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 96 (41+55) очков в 81 матче

8. Джек Айкел («Вегас») — 93 (27+66) очка в 76 матчах.

9. Кэйл Макар («Колорадо») — 92 (30+62) очка в 80 матчах

10. Брэндон Хейгел («Тампа») — 90 (35+55) очков в 80 матчах