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15 апреля, 08:23

Список лучших бомбардиров НХЛ на 15 апреля: Кучеров сохраняет лидерство

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров остается лидером гонки бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.

В активе 31-летнего россиянина 119 (36+83) очков в 76 матчах. Он опережает форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона на 3 результативных балла, на счету канадца 116 (32+84) очков в 79 матчах.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 14 апреля:

1. Никита Кучеров («Тампа») — 119 (36+83) очков в 76 матчах

2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 116 (32+84) очков в 79 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 106 (52+54) очков в 71 матче

4. Давид Пастрняк («Бостон») — 104 (42+62) очка в 81 матче

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 99 (26+73) очков в 66 матчах

6. Митчелл Марнер («Торонто») — 99 (26+73) очков в 79 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 96 (41+55) очков в 81 матче

8. Джек Айкел («Вегас») — 93 (27+66) очка в 76 матчах.

9. Кэйл Макар («Колорадо») — 92 (30+62) очка в 80 матчах

10. Брэндон Хейгел («Тампа») — 90 (35+55) очков в 80 матчах

Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 81 51 30 111
2 Каролина 81 47 34 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 81 39 42 87
5 Рейнджерс 81 38 43 83
6 Айлендерс 81 35 46 82
7 Питтсбург 81 33 48 78
8 Филадельфия 81 33 48 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 81 51 30 106
2 Тампа-Бэй 81 47 34 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 81 44 37 95
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 81 39 42 85
7 Баффало 81 35 46 77
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 81 48 33 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 81 40 41 94
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
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17.04 02:00
Виннипег – Анахайм
 2 : 1 ОТ
17.04 02:00
Монреаль – Каролина
 4 : 2
17.04 02:30
Нью-Джерси – Детройт
 2 : 5
17.04 03:00
Нэшвилл – Даллас
 5 : 1
17.04 05:00
Ванкувер – Вегас
 1 : 4
17.04 05:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 0 : 3
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