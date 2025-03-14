Список лучших бомбардиров НХЛ на 14 марта: Драйзайтль сократил отставание от Маккиннона

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (2:3).

Теперь на счету 29-летнего немца 98 набранных очков. Он сократил отставание от форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона, который лидирует в гонке бомбардиров сезона, до четырех очков.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 14 марта:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 102 (27+75) очков в 66 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 98 (47+51) очков в 65 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 92 (28+64) очка в 61 матче

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 84 (24+60) очка в 59 матчах

5. Давид Пастрняк («Бостон») — 82 (34+48) очка в 67 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег) — 81 (33+48) очко в 66 матчах

7. Митчелл Марнер («Торонто») — 80 (21+59) очков в 64 матчах