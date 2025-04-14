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14 апреля, 08:59

Список лучших бомбардиров НХЛ на 14 апреля: Кучеров лидирует

Камила Абдурахманова
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Никита Кучеров.
Фото Getty Images

14 апреля завершился очередной игровой день в НХЛ.

В матче против «Баффало», закончившемся со счетом 7:4, форвард «Тампы» Никита Кучеров забил два гола и сделал одну результативную передачу. Это позволило ему набрать 119 (36+83) очков и выйти в единоличные лидеры гонки бомбардиров. У его ближайшего преследователя Маккиннона 116 (32+84) очков.

Третье место в списке лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ занимает Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз» с 106 очками.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 14 апреля:

1. Никита Кучеров («Тампа») — 119 (36+83) очков в 76 матчах

2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 116 (32+84) очков в 79 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 106 (52+54) очков в 71 матче

4. Давид Пастрняк («Бостон») — 104 (42+62) очка в 81 матче

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 99 (26+73) очков в 66 матчах

6. Митчелл Марнер («Торонто») — 99 (26+73) очков в 79 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 96 (41+55) очка в 81 матче

8. Джек Айкел («Вегас») — 93 (27+66) очка в 76 матчах.

9. Кэйл Макар («Колорадо») — 92 (30+62) очка в 80 матчах

10. Брэндон Хейгел («Тампа») — 90 (35+55) очков в 80 матчах

Леон Драйзайтль
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
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Лос-Анджелес - Эдмонтон
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Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
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1. Вегас - Миннесота
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Даллас - Колорадо
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