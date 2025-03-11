Список лучших бомбардиров НХЛ на 11 марта: Маккиннон и Драйзайтль увеличили отрыв от Кучерова

11 марта завершился очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ.

Лидером гонки бомбардиров со 102 (27+75) очками остается нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, отличившийся двумя голевыми передачами в матче с «Чикаго» (3:0). Его ближайший преследователь Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» также сделал два ассиста в игре с «Баффало» (2:3). Немец идет вторым с 97 (46+51) очками.

Лидерство среди россиян сохраняет Никита Кучеров («Тампа») — третье место с 92 (28+64) очками.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 11 марта:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 102 (27+75) очков в 65 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 97 (46+51) очков в 64 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 92 (28+64) очка в 60 матчах

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 82 (24+58) очка в 58 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег) — 80 (33+47) очков в 65 матчах

6. Митчелл Марнер («Торонто») — 80 (21+59) очков в 63 матчах

7. Давид Пастрняк («Бостон») — 79 (32+47) очков в 65 матчах