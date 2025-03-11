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Список лучших бомбардиров НХЛ на 11 марта: Маккиннон и Драйзайтль увеличили отрыв от Кучерова

Игнат Заздравин
Корреспондент
Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон
Нэйтан Маккиннон.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

11 марта завершился очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ.

Лидером гонки бомбардиров со 102 (27+75) очками остается нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, отличившийся двумя голевыми передачами в матче с «Чикаго» (3:0). Его ближайший преследователь Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» также сделал два ассиста в игре с «Баффало» (2:3). Немец идет вторым с 97 (46+51) очками.

Лидерство среди россиян сохраняет Никита Кучеров («Тампа») — третье место с 92 (28+64) очками.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 11 марта:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 102 (27+75) очков в 65 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 97 (46+51) очков в 64 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 92 (28+64) очка в 60 матчах

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 82 (24+58) очка в 58 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег) — 80 (33+47) очков в 65 матчах

6. Митчелл Марнер («Торонто») — 80 (21+59) очков в 63 матчах

7. Давид Пастрняк («Бостон») — 79 (32+47) очков в 65 матчах

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Леон Драйзайтль
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
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1 Каролина 11 8 3 17
2 Рейнджерс 11 7 4 15
3 Айлендерс 9 5 4 11
4 Вашингтон 9 5 4 10
5 Нью-Джерси 9 5 4 10
6 Питтсбург 10 3 7 7
7 Филадельфия 11 2 9 7
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 10 7 3 15
2 Тампа-Бэй 9 7 2 14
3 Оттава 9 6 3 12
4 Флорида 9 5 4 12
5 Торонто 11 5 6 12
6 Баффало 9 4 5 10
7 Монреаль 9 4 5 10
8 Детройт 9 3 6 9
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 10 7 3 14
2 Миннесота 10 6 4 14
3 Даллас 9 5 4 11
4 Колорадо 10 5 5 11
5 Виннипег 9 4 5 10
6 Нэшвилл 8 3 5 9
7 Сент-Луис 9 4 5 9
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 8 3 16
2 Эдмонтон 9 7 2 15
3 Сиэтл 10 6 4 13
4 Сан-Хосе 10 5 5 11
5 Анахайм 9 4 5 8
6 Ванкувер 11 2 9 5
7 Лос-Анджелес 7 1 6 4
8 Калгари 8 2 6 4
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26.10
21.10 02:00 Монреаль – Сан-Хосе 3 : 4 ОТ
21.10 02:00 Коламбус – Торонто 2 : 6
21.10 02:00 Нью-Джерси – Колорадо 4 : 3
21.10 02:00 Вашингтон – Лос-Анджелес 2 : 5
21.10 02:00 Айлендерс – Анахайм 3 : 2
21.10 03:00 Сент-Луис – Виннипег 2 : 1
21.10 03:00 Даллас – Бостон 3 : 2 ОТ
21.10 04:00 Эдмонтон – Миннесота 4 : 3 ОТ
21.10 04:40 Сиэтл – Детройт 4 : 3 Б
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21.10 05:30 Вегас – Тампа-Бэй 2 : 6
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