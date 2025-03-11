Список лучших бомбардиров НХЛ на 11 марта: Маккиннон и Драйзайтль увеличили отрыв от Кучерова
11 марта завершился очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ.
Лидером гонки бомбардиров со 102 (27+75) очками остается нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, отличившийся двумя голевыми передачами в матче с «Чикаго» (3:0). Его ближайший преследователь Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» также сделал два ассиста в игре с «Баффало» (2:3). Немец идет вторым с 97 (46+51) очками.
Лидерство среди россиян сохраняет Никита Кучеров («Тампа») — третье место с 92 (28+64) очками.
Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 11 марта:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 102 (27+75) очков в 65 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 97 (46+51) очков в 64 матчах
3. Никита Кучеров («Тампа») — 92 (28+64) очка в 60 матчах
4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 82 (24+58) очка в 58 матчах
5. Кайл Коннор («Виннипег) — 80 (33+47) очков в 65 матчах
6. Митчелл Марнер («Торонто») — 80 (21+59) очков в 63 матчах
7. Давид Пастрняк («Бостон») — 79 (32+47) очков в 65 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|11
|8
|3
|17
|2
|Рейнджерс
|11
|7
|4
|15
|3
|Айлендерс
|9
|5
|4
|11
|4
|Вашингтон
|9
|5
|4
|10
|5
|Нью-Джерси
|9
|5
|4
|10
|6
|Питтсбург
|10
|3
|7
|7
|7
|Филадельфия
|11
|2
|9
|7
|8
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|7
|3
|15
|2
|Тампа-Бэй
|9
|7
|2
|14
|3
|Оттава
|9
|6
|3
|12
|4
|Флорида
|9
|5
|4
|12
|5
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|6
|Баффало
|9
|4
|5
|10
|7
|Монреаль
|9
|4
|5
|10
|8
|Детройт
|9
|3
|6
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|10
|7
|3
|14
|2
|Миннесота
|10
|6
|4
|14
|3
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|4
|Колорадо
|10
|5
|5
|11
|5
|Виннипег
|9
|4
|5
|10
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|9
|7
|Сент-Луис
|9
|4
|5
|9
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|8
|3
|16
|2
|Эдмонтон
|9
|7
|2
|15
|3
|Сиэтл
|10
|6
|4
|13
|4
|Сан-Хосе
|10
|5
|5
|11
|5
|Анахайм
|9
|4
|5
|8
|6
|Ванкувер
|11
|2
|9
|5
|7
|Лос-Анджелес
|7
|1
|6
|4
|8
|Калгари
|8
|2
|6
|4
|21.10
|02:00
|Монреаль – Сан-Хосе
|3 : 4 ОТ
|21.10
|02:00
|Коламбус – Торонто
|2 : 6
|21.10
|02:00
|Нью-Джерси – Колорадо
|4 : 3
|21.10
|02:00
|Вашингтон – Лос-Анджелес
|2 : 5
|21.10
|02:00
|Айлендерс – Анахайм
|3 : 2
|21.10
|03:00
|Сент-Луис – Виннипег
|2 : 1
|21.10
|03:00
|Даллас – Бостон
|3 : 2 ОТ
|21.10
|04:00
|Эдмонтон – Миннесота
|4 : 3 ОТ
|21.10
|04:40
|Сиэтл – Детройт
|4 : 3 Б
|21.10
|05:00
|Ванкувер – Каролина
|3 : 6
|21.10
|05:30
|Вегас – Тампа-Бэй
|2 : 6