Список лучших бомбардиров НХЛ на 20 декабря: Кучеров обошел Капризова
Форвард «Тампы» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (3:1) сделал две результативные передачи.
Теперь на счету 31-летнего россиянина 49 (14+35) очков в 28 матчах. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира, отставая от лидирующего Нэйтана Маккинона из «Колорадо» на 2 очка.
Третью строчку 48 очками делят форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (22+26) и форвард «Колорадо» Микко Рантанен (19+29).
На шестом месте нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 45 (15+30) очков.
Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 20 декабря:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 52 (13+39) очков в 34 матчах
2. Никита Кучеров («Тампа») — 49 (14+35) очков в 28 матчах
3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 48 (22+26) очков в 31 матче
3. Микко Рантанен («Колорадо») — 48 (19+29) очков в 34 матчах
5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 45 (15+30) очка в 29 матчах
6. Мартин Нечас («Каролина») — 44 (14+30) очка в 31 матче
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|35
|21
|14
|45
|2
|Вашингтон
|31
|21
|10
|44
|3
|Каролина
|31
|20
|11
|41
|4
|Питтсбург
|34
|15
|19
|35
|5
|Филадельфия
|33
|14
|19
|32
|6
|Рейнджерс
|31
|15
|16
|31
|7
|Коламбус
|33
|13
|20
|31
|8
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|32
|20
|12
|42
|2
|Флорида
|33
|20
|13
|42
|3
|Тампа-Бэй
|30
|18
|12
|38
|4
|Бостон
|34
|17
|17
|38
|5
|Оттава
|32
|17
|15
|36
|6
|Детройт
|31
|13
|18
|30
|7
|Монреаль
|31
|12
|19
|27
|8
|Баффало
|32
|11
|21
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|34
|23
|11
|47
|2
|Миннесота
|32
|20
|12
|44
|3
|Даллас
|31
|19
|12
|38
|4
|Колорадо
|34
|19
|15
|38
|5
|Юта
|31
|15
|16
|35
|6
|Сент-Луис
|34
|15
|19
|33
|7
|Чикаго
|33
|12
|21
|26
|8
|Нэшвилл
|33
|9
|24
|25
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|21
|11
|45
|2
|Лос-Анджелес
|32
|19
|13
|42
|3
|Эдмонтон
|32
|19
|13
|40
|4
|Ванкувер
|32
|16
|16
|38
|5
|Калгари
|33
|15
|18
|37
|6
|Сиэтл
|34
|15
|19
|32
|7
|Анахайм
|30
|12
|18
|28
|8
|Сан-Хосе
|35
|11
|24
|27
|20.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|3 : 1
|20.12
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|4 : 2
|20.12
|03:30
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|3 : 7
|20.12
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|4 : 5 ОТ
|20.12
|04:30
|
Чикаго – Сиэтл
|3 : 1
|20.12
|05:00
|
Эдмонтон – Бостон
|3 : 2 ОТ
|20.12
|05:00
|
Калгари – Оттава
|2 : 3 ОТ
|20.12
|06:00
|
Вегас – Ванкувер
|3 : 1
|20.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|2 : 4