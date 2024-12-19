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Сегодня, 09:08

Список лучших бомбардиров НХЛ на 19 декабря: Капризов обошел Кучерова

Даниил Аршавский
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Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (1:6).

27-летний форвард набрал 48 (22+26) очков в 31 матче и обошел своего соотечественника Никиту Кучерова в списке самых результативных хоккеистов.

Отставание Капризова от лидирующего в гонке бомбардиров нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона сократилось до 2 очков. На счету форварда «Эвеланш» 50 (13+37) очков в 33 встречах.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 19 декабря:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 50 (13+37) очков в 33 матчах

2. Кирилл Капризов («Миннесота») — 48 (22+26) очков в 31 матче

3. Никита Кучеров («Тампа») — 47 (14+33) очков в 27 матчах

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 47 (23+24) очков в 31 матче

5. Микко Рантанен («Колорадо») — 47 (18+29) очков в 33 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 44 (14+30) очка в 28 матчах

7. Мартин Нечас («Каролина») — 44 (14+30) очка в 31 матче

Кирилл Капризов
Леон Драйзайтль
Микко Рантанен
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Миннесота Уайлд
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 34 21 13 45
2 Вашингтон 31 21 10 44
3 Каролина 31 20 11 41
4 Питтсбург 33 14 19 33
5 Филадельфия 32 14 18 32
6 Рейнджерс 31 15 16 31
7 Айлендерс 33 12 21 31
8 Коламбус 32 12 20 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 32 20 12 42
2 Флорида 33 20 13 42
3 Бостон 33 17 16 37
4 Тампа-Бэй 29 17 12 36
5 Оттава 31 16 15 34
6 Детройт 31 13 18 30
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 34 23 11 47
2 Миннесота 32 20 12 44
3 Даллас 31 19 12 38
4 Колорадо 33 18 15 36
5 Юта 31 15 16 35
6 Сент-Луис 33 15 18 33
7 Чикаго 32 11 21 24
8 Нэшвилл 32 9 23 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 43
2 Лос-Анджелес 31 18 13 40
3 Эдмонтон 31 18 13 38
4 Ванкувер 31 16 15 38
5 Калгари 32 15 17 36
6 Сиэтл 33 15 18 32
7 Анахайм 30 12 18 28
8 Сан-Хосе 34 11 23 27
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19.12 03:00
Детройт – Филадельфия
 6 : 4
19.12 03:30
Даллас – Торонто
 3 : 5
19.12 05:30
Миннесота – Флорида
 1 : 6
19.12 06:00
Юта – Ванкувер
 3 : 2 ОТ
19.12 06:00
Анахайм – Виннипег
 3 : 2
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