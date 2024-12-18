Список лучших бомбардиров НХЛ на 18 декабря: Кучеров сократил отставание от Маккиннона до 3 очков
Российский нападающий «Тамы» Никита Кучеров отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:3).
В нынешнем сезоне 31-летний форвард набрал 47 (14+33) очков за 27 встреч и сравнялся с нападающими «Колорадо» Микко Рантаненом (18+29), «Миннесоты» Кириллом Капризовым (22+25) и «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем (23+24).
Отставание Кучерова от лидирующего в бомбардирской гонке форварда «Колорадо» Натана Маккиннона сократилось до 3 очков. Нападающий «Эвеланш» набрал 50 (13+37) очков за 33 матча.
Первая пятерка лучших бомбардиров НХЛ в сезоне-2024/25 на 18 декабря:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 50 (13+37) очков в 33 матчах
2. Никита Кучеров («Тампа») — 47 (14+33) очков в 27 матчах
3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 47 (22+25) очков в 30 матчах
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 47 (23+24) очков в 31 матче
5. Микко Рантанен («Колорадо») — 47 (18+29) очков в 33 матчах
6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 44 (14+30) очка в 28 матчах
7. Мартин Нечас («Каролина») — 44 (14+30) очка в 31 матче
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|34
|21
|13
|45
|2
|Вашингтон
|31
|21
|10
|44
|3
|Каролина
|31
|20
|11
|41
|4
|Питтсбург
|33
|14
|19
|33
|5
|Филадельфия
|31
|14
|17
|32
|6
|Рейнджерс
|31
|15
|16
|31
|7
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|8
|Коламбус
|32
|12
|20
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|31
|19
|12
|40
|2
|Флорида
|32
|19
|13
|40
|3
|Бостон
|33
|17
|16
|37
|4
|Тампа-Бэй
|29
|17
|12
|36
|5
|Оттава
|31
|16
|15
|34
|6
|Детройт
|30
|12
|18
|28
|7
|Монреаль
|31
|12
|19
|27
|8
|Баффало
|32
|11
|21
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|33
|23
|10
|47
|2
|Миннесота
|31
|20
|11
|44
|3
|Даллас
|30
|19
|11
|38
|4
|Колорадо
|33
|18
|15
|36
|5
|Юта
|30
|14
|16
|33
|6
|Сент-Луис
|33
|15
|18
|33
|7
|Чикаго
|32
|11
|21
|24
|8
|Нэшвилл
|32
|9
|23
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|43
|2
|Лос-Анджелес
|31
|18
|13
|40
|3
|Эдмонтон
|31
|18
|13
|38
|4
|Ванкувер
|30
|16
|14
|37
|5
|Калгари
|32
|15
|17
|36
|6
|Сиэтл
|33
|15
|18
|32
|7
|Сан-Хосе
|34
|11
|23
|27
|8
|Анахайм
|29
|11
|18
|26
|18.12
|03:00
|
Монреаль – Баффало
|6 : 1
|18.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|5 : 3
|18.12
|03:00
|
Питтсбург – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|18.12
|03:30
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 0
|18.12
|04:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|1 : 4
|18.12
|04:00
|
Нэшвилл – Рейнджерс
|2 : 0
|18.12
|04:30
|
Чикаго – Вашингтон
|3 : 2
|18.12
|05:00
|
Калгари – Бостон
|3 : 4 ОТ
|18.12
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|0 : 3
|18.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|3 : 4