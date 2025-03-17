Список лучших бомбардиров НХЛ на 17 марта: Маккиннон удерживает лидерство

Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:3 ОТ).

29-летний канадец набрал 103 (27+76) очка в нынешнем сезоне и удерживает лидерство в списке лучших бомбардиров НХЛ, на два балла опережая нападающего «Эдмонтона» Леона Дразайтля, который занимает 2-е место со 101 (49+52) очком. На 3-й строчке расположился российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 93 (28+65) очка.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 16 марта:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 103 (27+76) очка в 68 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 101 (49+52) очко в 67 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 93 (28+65) очка в 62 матчах

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 86 (25+61) очков в 61 матче

5. Кайл Коннор («Виннипег) — 85 (36+49) очков в 68 матчах

6. Давид Пастрняк («Бостон») — 82 (34+48) очка в 68 матчах

7. Митчелл Марнер («Торонто») — 80 (21+59) очков в 65 матчах

8. Джек Айкел («Вегас») — 80 (21+59) очков в 66 матчах