Список лучших бомбардиров НХЛ на 12 марта: Пастрняк и Коннор сократили отставание от Макдэвида

12 марта завершился очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ.

Лидером гонки бомбардиров со 102 (27+75) очками остается нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон. На втором месте располагается Леон Драйзайтль из «Эдмонтона», на счету немца 97 (46+51) очков. Третье место занимает Никита Кучеров («Тампа») — 92 (28+64) очка.

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк набрал 2 (1+1) очка в матче «Флоридой» (3:2), а форвард «Виннипега» Кайл Коннор отметился результативной передачей в игре с «Рейнджерс». Оба сократили отставание от нападющего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, который с 82 (24+58) очками занимает 4-е место, до 1 результатвного балла.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 12 марта:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 102 (27+75) очков в 65 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 97 (46+51) очков в 64 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 92 (28+64) очка в 61 матче

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 82 (24+58) очка в 58 матчах

5. Давид Пастрняк («Бостон») — 81 (33+48) очков в 66 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег) — 81 (33+48) очков в 66 матчах

7. Митчелл Марнер («Торонто») — 80 (21+59) очков в 63 матчах