Список лучших бомбардиров НХЛ на 10 февраля: Маккиннон остается лидировать

В связи с проведением Турнира четырех наций НХЛ взяла почти двухнедельный перерыв.

Лидерство в топе лучших бомбардиров удерживает нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон с 87 (21+66) очками в 57 играх. На второй строчке находится форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 83 (40+43) очками в 55 матчах. Тройку лидеров замыкает российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров с 82 (25+57) очками в 52 матчах.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 10 февраля:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 87 (21+66) очков в 57 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 83 (40+43) очка в 55 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 82 (25+57) очка в 52 матчах

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 71 (22+49) очко в 49 матчах

5. Митчелл Марнер («Торонто») — 71 (16+55) очко в 54 матчах

6. Джек Айкел («Вегас») — 69 (19+50) очков в 55 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 69 (30+39) очков в 56 матчах