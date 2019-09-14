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Сперджен подписал 7-летний контракт с «Миннесотой» на 53 миллиона долларов

21:44
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Защитник Джаред Сперджен подписал новый контракт с «Миннесотой». Соглашение рассчитано на 7 лет, сообщает официальный «Уайлд».

За это время 29-летний каналец заработает 53,025 миллиона долларов (7,575 миллиона в год). В прошлом сезоне Сперджен набрал 43 (14+29) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Действующий контракт Сперджена рассчитан до конца сезона-2019/20. Летом следующего года он мог стать неограниченно свободным агентом.

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