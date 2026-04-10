Спенсер Карбери заявил, что ближайшие матчи могут стать последними для Овечкина в «Вашингтоне»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери ответил на вопрос о будущем нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина, контракт которого истекает по окончании текущего сезона.

В клубе ранее сообщали, что решение по дальнейшей карьере 40-летнего хоккеиста пока не принято. Карбери отметил, что ближайшие матчи регулярного чемпионата могут оказаться последними для Овечкина в составе команды.

«Это определенно влияет — ты думаешь об этом. Как я сказал нашему тренерскому штабу: думаю, важно, что, без сомнений, у нас есть свои обязанности, и мы полностью сосредоточены на том, что должны делать как тренеры. Но также нужно на секунду остановиться, чтобы осознать и задуматься о том, что ты тренируешь одного из величайших игроков в истории хоккея, и это потенциально могут быть последние три матча регулярного сезона, когда у нас есть такая возможность. И нам очень, очень повезло, что мы можем это делать и быть тем тренерским штабом, который работает с этим игроком. Поэтому важно найти момент и осознать это», — сказал Карбери, слова которого приводит журналист Тарик Эль-Башир.

«Вашингтону» осталось провести три матча до окончания регулярного чемпионата НХЛ. 11 и 12 апреля «Кэпиталз» сыграют против «Питтсбурга», а 14 апреля встретятся с «Коламбусом». После 79 матчей «Вашингтон» занимает 12-е место в Восточной конференции и идет шестым в Столичном дивизионе.

В этом сезоне Овечкин набрал 61 (31+30) очко в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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