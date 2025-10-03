Карбери: «Овечкин и Фехервари были хороши в матче против «Бостона»
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после поражения от «Бостона» (1:3) в предсезонном матче НХЛ оценил игру Александра Овечкина и Мартина Фехервари, которые впервые приняли участие во встрече в этой предсезонке.
«Я считаю, что Овечкин и Фехервари были хороши. Они добились того, чего им было нужно. Им нужно было сыграть в матче и получить практику. Это сделал Ови, это сделал Марти. [Фехервари] провел пару действительно хороших розыгрышей, пару рывков с хорошим владением шайбы, силовую игру. Он выглядел хорошо, учитывая, что еще не играл. Думаю, что они оба получили то, что им было нужно», — приводит официальный сайт НХЛ слова Карбери.
40-летний россиянин в матче с «Брюинз» сыграл 21 минуту и отметился тремя силовыми приемами и одним броском по воротам соперника при показателе полезности «-2».
Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября 2025 года. В первом матче в регулярном чемпионате «Вашингтон» сыграет с «Бостоном» (9 октября).
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -