Карбери: «Точно не увидим Овечкина в ближайших трех матчах»
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, как тренировался нападающий Александр Овечкин без ограничений.
«Овечкину разрешили играть контактно, чтобы он мог вернуться к тренировкам с основной группой. Мы не увидим его до перерыва, поэтому наша цель — возвращение после перерыва. Возможно в первой игре (с «Торонто», 28 декабря)... но мы точно не увидим его в ближайших трех матчах», — приводит слова Карбери на своей странице в соцсети X журналист и инсайдер Тарик Эль-Башир.
39-летний россиянин не играет с 19 ноября, когда получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).
В сезоне-2024/25 Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах регулярного чемпионата. Ему осталось забросить 26 шайб, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру. Сейчас на его счету 868 голов, у канадца — 894.
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|21
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|11
|41
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|Филадельфия
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|14
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|31
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|20
|31
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|Айлендерс
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|20
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|42
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|Тампа-Бэй
|30
|18
|12
|38
|4
|Бостон
|34
|17
|17
|38
|5
|Оттава
|32
|17
|15
|36
|6
|Детройт
|31
|13
|18
|30
|7
|Монреаль
|31
|12
|19
|27
|8
|Баффало
|32
|11
|21
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|34
|23
|11
|47
|2
|Миннесота
|32
|20
|12
|44
|3
|Даллас
|31
|19
|12
|38
|4
|Колорадо
|34
|19
|15
|38
|5
|Юта
|31
|15
|16
|35
|6
|Сент-Луис
|34
|15
|19
|33
|7
|Чикаго
|33
|12
|21
|26
|8
|Нэшвилл
|33
|9
|24
|25
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|21
|11
|45
|2
|Лос-Анджелес
|32
|19
|13
|42
|3
|Эдмонтон
|32
|19
|13
|40
|4
|Ванкувер
|32
|16
|16
|38
|5
|Калгари
|33
|15
|18
|37
|6
|Сиэтл
|34
|15
|19
|32
|7
|Анахайм
|30
|12
|18
|28
|8
|Сан-Хосе
|35
|11
|24
|27
|21.12
|03:00
|
Вашингтон – Каролина
|- : -
|21.12
|03:00
|
Флорида – Сент-Луис
|- : -
|21.12
|03:00
|
Детройт – Монреаль
|- : -
|21.12
|03:00
|
Баффало – Торонто
|- : -
|21.12
|04:00
|
Миннесота – Юта
|- : -
|21.12
|04:00
|
Даллас – Рейнджерс
|- : -
|21.12
|06:00
|
Анахайм – Колорадо
|- : -
|21.12
|21:30
|
Нэшвилл – Лос-Анджелес
|- : -