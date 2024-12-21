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Карбери: «Точно не увидим Овечкина в ближайших трех матчах»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, как тренировался нападающий Александр Овечкин без ограничений.

«Овечкину разрешили играть контактно, чтобы он мог вернуться к тренировкам с основной группой. Мы не увидим его до перерыва, поэтому наша цель — возвращение после перерыва. Возможно в первой игре (с «Торонто», 28 декабря)... но мы точно не увидим его в ближайших трех матчах», — приводит слова Карбери на своей странице в соцсети X журналист и инсайдер Тарик Эль-Башир.

39-летний россиянин не играет с 19 ноября, когда получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).

В сезоне-2024/25 Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах регулярного чемпионата. Ему осталось забросить 26 шайб, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру. Сейчас на его счету 868 голов, у канадца — 894.

Александр Овечкин
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«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 35 21 14 45
2 Вашингтон 31 21 10 44
3 Каролина 31 20 11 41
4 Питтсбург 34 15 19 35
5 Филадельфия 33 14 19 32
6 Рейнджерс 31 15 16 31
7 Коламбус 33 13 20 31
8 Айлендерс 33 12 21 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 32 20 12 42
2 Флорида 33 20 13 42
3 Тампа-Бэй 30 18 12 38
4 Бостон 34 17 17 38
5 Оттава 32 17 15 36
6 Детройт 31 13 18 30
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 34 23 11 47
2 Миннесота 32 20 12 44
3 Даллас 31 19 12 38
4 Колорадо 34 19 15 38
5 Юта 31 15 16 35
6 Сент-Луис 34 15 19 33
7 Чикаго 33 12 21 26
8 Нэшвилл 33 9 24 25
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 21 11 45
2 Лос-Анджелес 32 19 13 42
3 Эдмонтон 32 19 13 40
4 Ванкувер 32 16 16 38
5 Калгари 33 15 18 37
6 Сиэтл 34 15 19 32
7 Анахайм 30 12 18 28
8 Сан-Хосе 35 11 24 27
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