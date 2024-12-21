Карбери: «Точно не увидим Овечкина в ближайших трех матчах»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, как тренировался нападающий Александр Овечкин без ограничений.

«Овечкину разрешили играть контактно, чтобы он мог вернуться к тренировкам с основной группой. Мы не увидим его до перерыва, поэтому наша цель — возвращение после перерыва. Возможно в первой игре (с «Торонто», 28 декабря)... но мы точно не увидим его в ближайших трех матчах», — приводит слова Карбери на своей странице в соцсети X журналист и инсайдер Тарик Эль-Башир.

39-летний россиянин не играет с 19 ноября, когда получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).

В сезоне-2024/25 Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах регулярного чемпионата. Ему осталось забросить 26 шайб, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру. Сейчас на его счету 868 голов, у канадца — 894.