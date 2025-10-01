Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:33

Карбери: «Надеюсь, что за эти 9 дней Овечкин сможет максимально приблизиться к своей идеальной форме»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери отреагировал на возвращение российского нападающего Александра Овечкина к тренировкам. 40-летний россиянин тренировался на позиции левого нападающего в звене с Энтони Бовилье и Диланом Строумом

«Алекс выглядел хорошо на тренировке. Сегодня он много реализовывал большинство, а также сделал несколько отличных рывков вдоль борта, так что он хорошо двигался. Никаких сбоев, так что это позитивный шаг в правильном направлении. Посмотрим, что из этого получится с точки зрения игры.

Он пропустил значительную часть тренировочного лагеря, но я знаю, что он тренировался, катался и старался сделать все возможное в свои 40 лет, чтобы быть готовым к старту сезона. Я этого жду, но он много пропустил, так что надеюсь, что за эти последние девять дней он сможет максимально приблизиться к своей идеальной форме», — приводит официальный сайт лиги слова Карбери.

40-летний Овечкин 29 сентября вернулся в основную группу игроков после травмы нижней части тела, из-за которой пропустил три предсезонных матча.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
Читайте также
Трамп намерен подписать ряд указов 1 октября на фоне шатдауна в США
В США фиксируют нехватку оружия. Разбор
Политолог указал на право экипажа Boracay общаться с дипломатами РФ и адвокатами
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Овечкин: «Приятно вернуться на лед, но мне нужно больше времени»

Генеральный менеджер «Миннесоты» Герин сравнил Капризова с Кросби
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег Джетс 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
8.10 00:00
Флорида – Чикаго
 - : -
8.10 03:00
Рейнджерс – Питтсбург
 - : -
8.10 05:30
Лос-Анджелес – Колорадо
 - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости