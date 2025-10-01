Карбери: «Надеюсь, что за эти 9 дней Овечкин сможет максимально приблизиться к своей идеальной форме»
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери отреагировал на возвращение российского нападающего Александра Овечкина к тренировкам. 40-летний россиянин тренировался на позиции левого нападающего в звене с Энтони Бовилье и Диланом Строумом
«Алекс выглядел хорошо на тренировке. Сегодня он много реализовывал большинство, а также сделал несколько отличных рывков вдоль борта, так что он хорошо двигался. Никаких сбоев, так что это позитивный шаг в правильном направлении. Посмотрим, что из этого получится с точки зрения игры.
Он пропустил значительную часть тренировочного лагеря, но я знаю, что он тренировался, катался и старался сделать все возможное в свои 40 лет, чтобы быть готовым к старту сезона. Я этого жду, но он много пропустил, так что надеюсь, что за эти последние девять дней он сможет максимально приблизиться к своей идеальной форме», — приводит официальный сайт лиги слова Карбери.
40-летний Овечкин 29 сентября вернулся в основную группу игроков после травмы нижней части тела, из-за которой пропустил три предсезонных матча.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -