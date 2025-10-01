Карбери: «Надеюсь, что за эти 9 дней Овечкин сможет максимально приблизиться к своей идеальной форме»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери отреагировал на возвращение российского нападающего Александра Овечкина к тренировкам. 40-летний россиянин тренировался на позиции левого нападающего в звене с Энтони Бовилье и Диланом Строумом

«Алекс выглядел хорошо на тренировке. Сегодня он много реализовывал большинство, а также сделал несколько отличных рывков вдоль борта, так что он хорошо двигался. Никаких сбоев, так что это позитивный шаг в правильном направлении. Посмотрим, что из этого получится с точки зрения игры.

Он пропустил значительную часть тренировочного лагеря, но я знаю, что он тренировался, катался и старался сделать все возможное в свои 40 лет, чтобы быть готовым к старту сезона. Я этого жду, но он много пропустил, так что надеюсь, что за эти последние девять дней он сможет максимально приблизиться к своей идеальной форме», — приводит официальный сайт лиги слова Карбери.

40-летний Овечкин 29 сентября вернулся в основную группу игроков после травмы нижней части тела, из-за которой пропустил три предсезонных матча.