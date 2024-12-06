Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:42

Карбери: «Честно говоря, даже не думаю пока о возвращении Овечкина»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери отметил, что пока не думает о возвращении российского нападающего Александра Овечкина после травмы.

«Возвращение Овечкина так далеко, и я, честно говоря, даже не думаю пока об этом и не питаю пустых надежд. Когда он начнет тренироваться с другими игроками, тогда мы начнем планировать. Здорово видеть, как он прогрессирует и делает каждый шаг, я не буду обесценивать это, потому что, очевидно, это означает, что он продолжает становиться лучше. Это, безусловно, позитивный момент. Он просто продолжит, надеюсь, оставаться на верном пути, чтобы вернуться в состав», — цитирует The Hockey News Карбери.

39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) в результате столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости. 4 декабря он провел тренировку в полной хоккейной амуниции.

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин. Овечкин впервые после травмы провел ледовую тренировку в полной хоккейной амуниции
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Спенсер Карбери
Читайте также
Кого «Спартак» рассматривает на должность спортивного директора
Археологи установили связь между местом кремации и захоронений в Херсонесе
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
Биография Умара Нурмагомедова: непобедимый боец UFC идет за титулом
Россия закроет Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге
Фигуристку Сотникову ошибочно указали иноагентом в книжном магазине
Популярное видео
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Представитель Овечкина: «Есть вероятность, что он еще сыграет в 2024 году»
Карбери — о тренировке Овечкина в амуниции: «Это просто часть программы восстановления»
Овечкин впервые после травмы провел ледовую тренировку в полной хоккейной амуниции
Источник: Овечкин похудел на 15 килограммов перед стартом сезона-2024/25
«Ови — машина». Овечкин восхищает партнеров, Гретцки ждет его рекорда
Эллер — об Овечкине: «Не думаю, что «Вашингтон» полагается только на одного игрока»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

НХЛ, расписание и результаты 6 декабря: «Каролина» — «Колорадо», «Филадельфия» — «Флорида» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 25 17 8 36
2 Нью-Джерси 28 17 11 36
3 Каролина 25 16 9 33
4 Рейнджерс 24 13 11 27
5 Филадельфия 25 12 13 27
6 Питтсбург 27 11 16 26
7 Коламбус 24 11 13 25
8 Айлендерс 26 9 17 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 25 16 9 34
2 Флорида 26 15 11 32
3 Бостон 28 14 14 31
4 Тампа-Бэй 23 12 11 26
5 Баффало 25 11 14 24
6 Детройт 25 10 15 24
7 Оттава 24 10 14 22
8 Монреаль 25 9 16 21
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 25 17 8 38
2 Виннипег 26 18 8 36
3 Даллас 25 16 9 32
4 Колорадо 26 14 12 28
5 Сент-Луис 26 12 14 26
6 Юта 25 10 15 24
7 Нэшвилл 26 7 19 20
8 Чикаго 26 8 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 17 10 37
2 Лос-Анджелес 26 15 11 33
3 Ванкувер 24 13 11 30
4 Калгари 26 13 13 30
5 Эдмонтон 25 13 12 28
6 Сиэтл 26 12 14 25
7 Сан-Хосе 28 10 18 25
8 Анахайм 24 10 14 23
Результаты / календарь
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
6.12 03:00
Филадельфия – Флорида
 - : -
6.12 03:00
Оттава – Детройт
 - : -
6.12 03:00
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
 - : -
6.12 03:00
Баффало – Виннипег
 - : -
6.12 03:00
Каролина – Колорадо
 - : -
6.12 03:00
Монреаль – Нэшвилл
 - : -
6.12 03:30
Айлендерс – Сиэтл
 - : -
6.12 05:00
Эдмонтон – Коламбус
 - : -
6.12 05:00
Калгари – Сент-Луис
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости